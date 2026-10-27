Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +9,34 %
Performance 1M: -20,40 %
Tagesperformance: +8,17 %
Performance 1M: -19,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +7,76 %
Performance 1M: -0,85 %
Tagesperformance: +5,93 %
Performance 1M: +7,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,65 %
Performance 1M: +3,29 %
Tagesperformance: +5,60 %
Performance 1M: -8,83 %
Tagesperformance: +5,48 %
Performance 1M: -30,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,04 %
Performance 1M: +13,21 %
Tagesperformance: -4,82 %
Performance 1M: +10,27 %
Tagesperformance: +4,72 %
Performance 1M: +8,01 %
Tagesperformance: -4,67 %
Performance 1M: +10,10 %
Tagesperformance: -4,46 %
Performance 1M: -24,66 %
Tagesperformance: -4,26 %
Performance 1M: +19,97 %
Tagesperformance: -4,13 %
Performance 1M: +8,23 %
Tagesperformance: +4,09 %
Performance 1M: -17,21 %
Tagesperformance: +4,09 %
Performance 1M: +11,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: -5,74 %
Tagesperformance: +3,56 %
Performance 1M: -25,08 %
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: -16,06 %
Tagesperformance: +3,38 %
Performance 1M: +9,55 %
Tagesperformance: +3,38 %
Performance 1M: -5,58 %
Tagesperformance: +3,29 %
Performance 1M: +1,73 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: -9,13 %
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: +7,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: +18,37 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: +21,53 %