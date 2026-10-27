Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den hohen Kapitalbedarf für Nebius’ Rechenzentren und das Risiko künftiger Verwässerung. Die modellierte Ausweitung auf rund 484 Millionen Aktien wird als Szenario, nicht als beschlossene Kapitalerhöhung, diskutiert; die Citi-Fazilität gilt als kurzfristige Finanzierung mit Refinanzierungsrisiko. Zugleich stehen fallende Neocloud-Kurse und mögliche Kursmarken bei 140 beziehungsweise 120 Dollar der erwarteten KI-Nachfrage und Meta-Verträgen gegenüber. Umstritten sind Bewertung und Rentabilität des Ausbaus.