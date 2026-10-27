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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den hohen Kapitalbedarf für Nebius’ Rechenzentren und das Risiko künftiger Verwässerung. Die modellierte Ausweitung auf rund 484 Millionen Aktien wird als Szenario, nicht als beschlossene Kapitalerhöhung, diskutiert; die Citi-Fazilität gilt als kurzfristige Finanzierung mit Refinanzierungsrisiko. Zugleich stehen fallende Neocloud-Kurse und mögliche Kursmarken bei 140 beziehungsweise 120 Dollar der erwarteten KI-Nachfrage und Meta-Verträgen gegenüber. Umstritten sind Bewertung und Rentabilität des Ausbaus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +9,34 %
    Platz 2
    Performance 1M: -20,40 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,34 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +8,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: -19,48 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rocket Labs Kursrückgang nach zuvor rund 58 Euro und den rechtzeitigen Ausstieg eines Anlegers. Diskutiert wird auch der Vergleich mit SpaceX: Rocket Lab erzielt laut Beiträgen rund 30 Prozent des Umsatzes mit Startdiensten, den größeren Anteil mit Space Systems. Trotz Konkurrenz sehen Nutzer Raum für mehrere Anbieter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Ferrovial
    Tagesperformance: +7,76 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,85 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,76 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,93 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,42 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Rally und den Rücksetzer der Moderna-Aktie sowie um die Frage, ob sie die Marke von 180 US-Dollar halten kann. Die Citi stuft die Aktie mit einem Kursziel von 80 Dollar ein. Trotz vielversprechender Hautkrebs-Impfstoffdaten bestehen Zweifel an deren Umsatzpotenzial und daran, dass Moderna voraussichtlich erst 2028 wieder Gewinne erzielt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +5,65 %
    Platz 6
    Performance 1M: +3,29 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,65 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +5,60 %
    Platz 7
    Performance 1M: -8,83 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,60 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +5,48 %
    Platz 8
    Performance 1M: -30,29 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang bis in den Bereich von 60 Dollar, mögliche Unterstützung am Jahrestief und Chancen für technische Erholungen beziehungsweise Puts. Uneinigkeit besteht über Bewertung und Finanzierung: Dem Auftragsbestand von rund 104 Milliarden Dollar, Milliardenumsätzen, neuen Rechenzentren und erster Profitabilität stehen etwa 50 Milliarden Dollar Schulden, hohe Finanzierungskosten sowie Risiken durch Stromversorgung und mögliche KI-Investitionsblase gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Synopsys
    Tagesperformance: +5,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,21 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,04 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -4,82 %
    Platz 10
    Performance 1M: +10,27 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,82 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +4,72 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,01 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,72 %.

    Cintas
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 12
    Performance 1M: +10,10 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -4,46 %
    Platz 13
    Performance 1M: -24,66 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,46 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 14
    Performance 1M: +19,97 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 15
    Performance 1M: +8,23 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 16
    Performance 1M: -17,21 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 17
    Performance 1M: +11,90 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas hohe Bewertung und die Unsicherheit rund um eine mögliche Fusion mit SpaceX: Einige erwarten bei einem Scheitern deutliche Kursverluste, während die Fusionsfantasie Puts riskant mache. Kritisiert werden schwache Wachstumsaussichten, mögliche Umsatz- und Gewinnrückgänge sowie ein durch spätere Lieferantenzahlungen gestützter Cashflow. Auch Teslas schwache Platzierung in Europa wird angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,74 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 19
    Performance 1M: -25,08 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 20
    Performance 1M: -16,06 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +3,38 %
    Platz 21
    Performance 1M: +9,55 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,38 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +3,38 %
    Platz 22
    Performance 1M: -5,58 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,38 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +3,29 %
    Platz 23
    Performance 1M: +1,73 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,29 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,13 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 25
    Performance 1M: +7,85 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung von Adobe im Zuge der starken Schwankungen im Softwaresektor und wechselnder KI-Erwartungen. Ein Anleger setzt sein Stop-Loss bei 221,50 Euro, knapp unter der 200-Tage-Linie. Positive Nachrichten, darunter eine KI-Partnerschaft mit Alpine, werden mit einem freundlichen Kursverlauf verknüpft. Zudem wird betont, dass Adobes Geschäftsmodell über KI-Bildgenerierung hinausgeht; ein Kurs im Bereich von 320 Euro gilt einem Beitrag als mögliche Verkaufsmarke.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 26
    Performance 1M: +18,37 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 27
    Performance 1M: +21,53 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

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