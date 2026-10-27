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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.10.2026

    Top & Flop

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    620,18€
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    4,97
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    Blatt
    Short
    718,07€
    Basispreis
    5,11
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    × 11,72
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Pentair
    ISIN: IE00BLS09M33
    WKN: A115FG
    Die Pentair Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +14,29 %.

    Xylem
    Tagesperformance: -13,57 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,25 %
    Chart Xylem
    ISIN: US98419M1009
    WKN: A1JMBU
    Die Xylem Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,57 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: -12,67 %
    Platz 3
    Performance 1M: +21,28 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,67 %.

    PPG Industries
    Tagesperformance: +11,02 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,56 %
    Chart PPG Industries
    ISIN: US6935061076
    WKN: 852026
    Die PPG Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,02 %.

    Boeing
    Tagesperformance: -10,34 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,47 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,34 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: -9,11 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,67 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,11 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: -7,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +13,76 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,92 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +7,48 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,88 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,48 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: -7,39 %
    Platz 9
    Performance 1M: +7,24 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,39 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: -7,25 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,96 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,25 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +6,83 %
    Platz 11
    Performance 1M: -17,03 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,83 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die vorläufigen Q1-Zahlen: Super Micro erwartet 18,5–19,5 Mrd. Dollar Umsatz und 12–12,5 % Bruttomarge, deutlich über der bisherigen Prognose. Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu. Einige sehen sie gegenüber Dell und HP als unterbewertet; andere zweifeln an der Verlässlichkeit der Prognosen. Für eine nachhaltige Erholung fehlen laut Chartbeiträgen noch ein stabiler Boden und ein höheres Tief.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    United Parcel Service Registered (B)
    Tagesperformance: +6,12 %
    Platz 12
    Performance 1M: +15,25 %
    Chart United Parcel Service Registered (B)
    ISIN: US9113121068
    WKN: 929198
    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,12 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: +6,08 %
    Platz 13
    Performance 1M: +25,36 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,08 %.

    General Motors
    Tagesperformance: +5,96 %
    Platz 14
    Performance 1M: -0,01 %
    Chart General Motors
    ISIN: US37045V1008
    WKN: A1C9CM
    Die General Motors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,96 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,89 %
    Platz 15
    Performance 1M: +7,42 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Rally und den Rücksetzer der Moderna-Aktie sowie um die Frage, ob sie die Marke von 180 US-Dollar halten kann. Die Citi stuft die Aktie mit einem Kursziel von 80 Dollar ein. Trotz vielversprechender Hautkrebs-Impfstoffdaten bestehen Zweifel an deren Umsatzpotenzial und daran, dass Moderna voraussichtlich erst 2028 wieder Gewinne erzielt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Albemarle
    Tagesperformance: +5,65 %
    Platz 16
    Performance 1M: -7,69 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,65 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +5,62 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,29 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,62 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +5,56 %
    Platz 18
    Performance 1M: -8,83 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,56 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +5,50 %
    Platz 19
    Performance 1M: -16,61 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,50 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 20
    Performance 1M: +14,01 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 21
    Performance 1M: +1,15 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    Johnson Controls International
    Tagesperformance: +5,29 %
    Platz 22
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart Johnson Controls International
    ISIN: IE00BY7QL619
    WKN: A2AQCA
    Die Johnson Controls International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,29 %.

    Nucor
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 23
    Performance 1M: +11,89 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: -5,23 %
    Platz 24
    Performance 1M: -15,15 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,23 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +5,11 %
    Platz 25
    Performance 1M: -6,65 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,11 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 26
    Performance 1M: +13,93 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -4,80 %
    Platz 27
    Performance 1M: +10,27 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,80 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +4,78 %
    Platz 28
    Performance 1M: -18,56 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,78 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +4,74 %
    Platz 29
    Performance 1M: +8,01 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,74 %.

    Cintas
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 30
    Performance 1M: +10,10 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: -4,58 %
    Platz 31
    Performance 1M: +18,14 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,58 %.

    Hubbell
    Tagesperformance: -4,55 %
    Platz 32
    Performance 1M: -5,37 %
    Chart Hubbell
    ISIN: US4435106079
    WKN: A2ACSM
    Die Hubbell Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,55 %.

    Cooper Companies
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 33
    Performance 1M: +10,61 %
    Chart Cooper Companies
    ISIN: US2166485019
    WKN: A402VX
    Die Cooper Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -4,42 %
    Platz 34
    Performance 1M: +8,23 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,42 %.

    Welltower
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 35
    Performance 1M: -0,66 %
    Chart Welltower
    ISIN: US95040Q1040
    WKN: A1409D
    Die Welltower Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 36
    Performance 1M: +20,01 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    CME Group Registered (A)
    Tagesperformance: -4,19 %
    Platz 37
    Performance 1M: +13,00 %
    Chart CME Group Registered (A)
    ISIN: US12572Q1058
    WKN: A0MW32
    Die CME Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,19 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 38
    Performance 1M: -24,66 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Ventas
    Tagesperformance: -4,06 %
    Platz 39
    Performance 1M: -1,64 %
    Chart Ventas
    ISIN: US92276F1003
    WKN: 878380
    Die Ventas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,06 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 40
    Performance 1M: +15,81 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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