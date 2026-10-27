Aktien mit extremer Performance im US 500 am 27.10.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Xylem
Tagesperformance: -13,57 %
Tagesperformance: -13,57 %
Platz 2
Performance 1M: -6,25 %
Performance 1M: -6,25 %
CoStar Group
Tagesperformance: -12,67 %
Tagesperformance: -12,67 %
Platz 3
Performance 1M: +21,28 %
Performance 1M: +21,28 %
PPG Industries
Tagesperformance: +11,02 %
Tagesperformance: +11,02 %
Platz 4
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
Boeing
Tagesperformance: -10,34 %
Tagesperformance: -10,34 %
Platz 5
Performance 1M: -13,47 %
Performance 1M: -13,47 %
Valero Energy
Tagesperformance: -9,11 %
Tagesperformance: -9,11 %
Platz 6
Performance 1M: +2,67 %
Performance 1M: +2,67 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -7,92 %
Tagesperformance: -7,92 %
Platz 7
Performance 1M: +13,76 %
Performance 1M: +13,76 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +7,48 %
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 8
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
Phillips 66
Tagesperformance: -7,39 %
Tagesperformance: -7,39 %
Platz 9
Performance 1M: +7,24 %
Performance 1M: +7,24 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -7,25 %
Tagesperformance: -7,25 %
Platz 10
Performance 1M: +0,96 %
Performance 1M: +0,96 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,83 %
Tagesperformance: +6,83 %
Platz 11
Performance 1M: -17,03 %
Performance 1M: -17,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die vorläufigen Q1-Zahlen: Super Micro erwartet 18,5–19,5 Mrd. Dollar Umsatz und 12–12,5 % Bruttomarge, deutlich über der bisherigen Prognose. Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu. Einige sehen sie gegenüber Dell und HP als unterbewertet; andere zweifeln an der Verlässlichkeit der Prognosen. Für eine nachhaltige Erholung fehlen laut Chartbeiträgen noch ein stabiler Boden und ein höheres Tief.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: +6,12 %
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 12
Performance 1M: +15,25 %
Performance 1M: +15,25 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +6,08 %
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 13
Performance 1M: +25,36 %
Performance 1M: +25,36 %
General Motors
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 14
Performance 1M: -0,01 %
Performance 1M: -0,01 %
Moderna
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 15
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Rally und den Rücksetzer der Moderna-Aktie sowie um die Frage, ob sie die Marke von 180 US-Dollar halten kann. Die Citi stuft die Aktie mit einem Kursziel von 80 Dollar ein. Trotz vielversprechender Hautkrebs-Impfstoffdaten bestehen Zweifel an deren Umsatzpotenzial und daran, dass Moderna voraussichtlich erst 2028 wieder Gewinne erzielt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Albemarle
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 16
Performance 1M: -7,69 %
Performance 1M: -7,69 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +5,62 %
Tagesperformance: +5,62 %
Platz 17
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,56 %
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 18
Performance 1M: -8,83 %
Performance 1M: -8,83 %
The Mosaic
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 19
Performance 1M: -16,61 %
Performance 1M: -16,61 %
Synopsys
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 20
Performance 1M: +14,01 %
Performance 1M: +14,01 %
First Solar
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 21
Performance 1M: +1,15 %
Performance 1M: +1,15 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 22
Performance 1M: +5,21 %
Performance 1M: +5,21 %
Nucor
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 23
Performance 1M: +11,89 %
Performance 1M: +11,89 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -5,23 %
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 24
Performance 1M: -15,15 %
Performance 1M: -15,15 %
Arista Networks
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 25
Performance 1M: -6,65 %
Performance 1M: -6,65 %
United Rentals
Tagesperformance: +4,94 %
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 26
Performance 1M: +13,93 %
Performance 1M: +13,93 %
Paychex
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 27
Performance 1M: +10,27 %
Performance 1M: +10,27 %
Coherent
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 28
Performance 1M: -18,56 %
Performance 1M: -18,56 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,74 %
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 29
Performance 1M: +8,01 %
Performance 1M: +8,01 %
Cintas
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 30
Performance 1M: +10,10 %
Performance 1M: +10,10 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -4,58 %
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 31
Performance 1M: +18,14 %
Performance 1M: +18,14 %
Hubbell
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 32
Performance 1M: -5,37 %
Performance 1M: -5,37 %
Cooper Companies
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 33
Performance 1M: +10,61 %
Performance 1M: +10,61 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 34
Performance 1M: +8,23 %
Performance 1M: +8,23 %
Welltower
Tagesperformance: -4,30 %
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 35
Performance 1M: -0,66 %
Performance 1M: -0,66 %
Gartner
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 36
Performance 1M: +20,01 %
Performance 1M: +20,01 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 37
Performance 1M: +13,00 %
Performance 1M: +13,00 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 38
Performance 1M: -24,66 %
Performance 1M: -24,66 %
Ventas
Tagesperformance: -4,06 %
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 39
Performance 1M: -1,64 %
Performance 1M: -1,64 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 40
Performance 1M: +15,81 %
Performance 1M: +15,81 %
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