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    Trump will Bezeichnung KI in US-Dokumenten verbieten

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    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will KI-Begriff durch „Superintelligenz“ ersetzen
    • Trump will „AI“ in offiziellen Dokumenten verbieten
    • Tech-Bosse übernehmen Trumps bevorzugten KI-Begriff
    Trump will Bezeichnung KI in US-Dokumenten verbieten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump eskaliert seinen Feldzug gegen den etablierten Begriff Künstliche Intelligenz, den er durch das Wort "Superintelligenz" ersetzen will. Die Nutzung der englischen Bezeichnung "AI/Artificial Intelligence" werde demnächst "in allen relevanten Dokumenten und in allem Übrigen" offiziell verboten, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

    Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff "Superintelligenz" für KI durchzusetzen. Er argumentierte unter anderem, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie "fake" erscheinen. Er kündigte auch bereits an, dass das Weiße Haus jeden, der noch die Bezeichnung KI benutzt, als Feind betrachten werde. Während in US-Medien nach wie vor hauptsächlich von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, schwenkten mehrere Bosse von Tech-Unternehmen bereits um und benutzten öffentlich den von Trump favorisierten Begriff "Superintelligenz"./so/DP/he






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