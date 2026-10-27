CoStar Group bricht trotz Rekordumsatz im dritten Quartal ein

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von CoStar Group nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +23,23 %.

Mit einem Quartalsumsatz von 952 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 229 Millionen US-Dollar meldet CoStar Group jeweils Rekordwerte. Das bereinigte EBITDA verdoppelt sich gegenüber dem Vorjahr, zugleich hebt das Unternehmen seine entsprechende Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um +5,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CoStar Group einen Rückgang von -47,67 %.

Während CoStar Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,56 %.

Die Aktie von CoStar Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -23,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei -17,57 %.

CoStar Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,42 % 1 Monat +21,28 % 3 Monate +23,23 % 1 Jahr -55,37 %

Informationen zur CoStar Group Aktie

Stand: 27.10.2026, 22:00 Uhr

CoStar Group ist ein führender Anbieter von Daten, Analysen und Online-Marktplätzen für Gewerbeimmobilien (u.a. CoStar, LoopNet, Apartments.com). Das Unternehmen dominiert den US-Markt für CRE-Informationen, mit wachsender Präsenz international. Wichtige Wettbewerber sind Moody’s/REIS, Yardi, Zillow, Redfin. USP: tief integrierte, proprietäre Datenbank, hohe Markteintrittsbarrieren, starke Netzwerkeffekte.

Es gibt 405 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,25 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 27.10.2026 im US 500.

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP),a leading global provider of online real estate marketplaces, information, analytics, and 3D digital twin technology in the property markets, announced today that revenue for the quarter ended September 30, 2026 was …

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), a leading global provider of online real estate marketplaces, information, analytics, and digital twins in the property markets, announced today that it has entered into a definitive agreement to acquire Vexcel …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Jones Lang Lasalle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. CBRE Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,30 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der CoStar Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CoStar Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.