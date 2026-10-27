JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistiker habe die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin seine Prognose angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lang anhaltende Debatte über ein Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte werde damit weitgehend beendet./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 95,06USD auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 115

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

