RBC stuft GSK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für GSK nach einer Investorenpräsentation auf dem Krebskongress ESMO auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1975 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe eine solide Darbietung abgegeben, was die Produkt-Pipeline im Bereich der Onkologie betrifft, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:18 / EDT
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Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 22,89EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.
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