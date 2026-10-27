'Halt Abstand!' - USA und Kuba geraten bei UN aneinander

NEW YORK (dpa-AFX) - Vertreter der USA und Kubas haben sich bei den Vereinten Nationen in New York ein heftiges Wortgefecht geliefert. Während der Rede des US-Botschafters bei den UN, Mike Waltz, schlugen die anwesenden Vertreter Kubas zunächst mehrfach mit den Händen auf die Tische und forderten, die Rede zu unterbrechen.

Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, an dem Waltz seine Rede hielt und auch die Sitzungsleitung saß. Waltz rief Sätze wie "Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur", "Halt Abstand" und: "Ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Das hier ist Amerika!" Rodríguez beschuldigte Waltz der Lüge. "Er lügt nicht nur auf arrogante Weise, sondern verletzt auch die Würde dieser Generalversammlung", sagte der kubanische Außenminister.