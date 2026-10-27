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    'Halt Abstand!' - USA und Kuba geraten bei UN aneinander

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    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Kuba geraten bei den UN heftig aneinander
    • Kubas Außenminister wirft Waltz Lügen vor
    • UN-Abstimmung über Ende des US-Embargos erwartet
    'Halt Abstand!' - USA und Kuba geraten bei UN aneinander
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vertreter der USA und Kubas haben sich bei den Vereinten Nationen in New York ein heftiges Wortgefecht geliefert. Während der Rede des US-Botschafters bei den UN, Mike Waltz, schlugen die anwesenden Vertreter Kubas zunächst mehrfach mit den Händen auf die Tische und forderten, die Rede zu unterbrechen.

    Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, an dem Waltz seine Rede hielt und auch die Sitzungsleitung saß. Waltz rief Sätze wie "Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur", "Halt Abstand" und: "Ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Das hier ist Amerika!" Rodríguez beschuldigte Waltz der Lüge. "Er lügt nicht nur auf arrogante Weise, sondern verletzt auch die Würde dieser Generalversammlung", sagte der kubanische Außenminister.

    Abstimmung über US-Embargo

    Anlass der Sitzung war eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen über das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba. Waltz breitete vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro aus.

    Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die Resolution wird in der Regel von einer großen Mehrheit von Staaten unterstützt. Sie hat aber keine bindende Wirkung. Die diesjährige Abstimmung wird für Mittwoch erwartet.

    Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft./apo/DP/he







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