JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Kommentare des Managements mit Blick auf das vierte Quartal könnten aber zu leichten Abwärts-Anpassungen an den Schätzungen führen. Er rechnet daraufhin mit einer negativen Kursreaktion./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 66,93EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
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