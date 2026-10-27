JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Kommentare des Managements mit Blick auf das vierte Quartal könnten aber zu leichten Abwärts-Anpassungen an den Schätzungen führen. Er rechnet daraufhin mit einer negativen Kursreaktion./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 66,93EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

