JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 112 Dollar - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 95,06 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 133,00USD was eine Bandbreite von +17,81 %/+39,90 % bedeutet.