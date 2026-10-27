JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 112 Dollar - 'Neutral'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt UPS-Kursziel auf 112 US-Dollar
- UPS übertraf Erwartungen deutlich und hob Prognose an
- Debatte um Belebung im zweiten Halbjahr endet weitgehend
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistiker habe die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin seine Prognose angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lang anhaltende Debatte über ein Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte werde damit weitgehend beendet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 95,06 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 133,00USD was eine Bandbreite von +17,81 %/+39,90 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 112 US-Dollar
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
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https://seekingalpha.com/article/4934466-ups-buy-this-high-yield-while-its-still-undervalued
UPS bleibt ein überzeugender Value- und Ertragswert: Die Aktie bietet eine Rendite von 6,3 % und wird mit einem Forward-KGV von 14,5 gehandelt.
Eine strategische Abkehr vom margenschwachen Amazon-Volumen hat die operative Marge verbessert; im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 % und der Gewinn um 12 %.
Automatisierung und der Ausbau der Gesundheitslogistik treiben höhere Margen: 68,5 % des US-Volumens sind inzwischen automatisiert, und der Umsatz im Gesundheitsbereich überstieg in zwei Quartalen jeweils 3 Mrd. US-Dollar.
https://postandparcel.info/162345/news/e-commerce/ups-enhances-services-in-southern-taiwan/
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.