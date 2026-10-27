🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Express AktievorwärtsNachrichten zu American Express

    Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie dennoch unter Druck

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Visa steigert den Erlös 2025/26 um 15 Prozent
    • Visas Gewinn steigt um 17 Prozent auf 23,5 Mrd
    • Visa-Aktie verliert nach Zahlen knapp zwei Prozent
    Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie dennoch unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im Geschäftsjahr 2025/26 so viel umgesetzt wie noch nie. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar (41,3 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mit.

    Damit habe der American-Express- und Mastercard-Konkurrent das stärkste Wachstum ohne Berücksichtigung der Nach-Corona-Erholung und Übernahmen seit 15 Jahren hingelegt, sagte Visa-Chef Ryan McInerney laut Mitteilung. Der Gewinn legte unter dem Strich um 17 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu American Express!
    Long
    292,27€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    334,05€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Umsatz und Ergebnis fielen im Großen und Ganzen wie von Experten erwartet aus. Die zuletzt gut gelaufene Visa-Aktie gab im nachbörslichen Geschäft zunächst um knapp zwei Prozent auf 394,50 Dollar nach. Die Aktie hatte erst Ende vergangener Woche mit 414,60 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.

    Möglicherweise trauen Anleger dem Optimismus der Firmenspitze, die auch im neuen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn spürbar steigern will, nicht ganz. Der immer noch ungelöste Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten mit seinen Auswirkungen unter anderem auf die Inflation hängt wie ein Damoklesschwert über der Ausgabenentwicklung der Konsumenten.

    Die Visa-Anteile sind seit vielen Jahren stark gefragt. Seit Herbst 2016 hat sich der Kurs fast verfünffacht. Das Papier übertraf damit die US-Standardwerteindizes wie den Dow Jones und S&P 500 deutlich. In puncto Börsenwert hat Visa mit 750 Milliarden Dollar unter den Kreditkartenanbietern die Nase deutlich vorn. Zum Vergleich: Mastercard kommt auf 534 Milliarden Dollar; American Express auf lediglich etwas mehr als 200 Milliarden Dollar./he/zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 281,4 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Visa (A) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 419,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +12,74 %/+26,83 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu American Express - 850226 - US0258161092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über American Express. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie dennoch unter Druck Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im Geschäftsjahr 2025/26 so viel umgesetzt wie noch nie. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar (41,3 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     