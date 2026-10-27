JPMorgan senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 66,93 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +97,22 %/+41,94 % bedeutet.