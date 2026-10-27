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    JPMorgan senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Overweight'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Saint-Gobain-Kursziel auf 93 Euro
    • Das dritte Quartal erfüllte die Erwartungen weitgehend
    • Q4-Aussagen könnten Schätzungen senken, Kurs belasten
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Overweight'
    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Kommentare des Managements mit Blick auf das vierte Quartal könnten aber zu leichten Abwärts-Anpassungen an den Schätzungen führen. Er rechnet daraufhin mit einer negativen Kursreaktion./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:21 / BST

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    ISIN:FR0000125007WKN:872087
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 66,93 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +97,22 %/+41,94 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 93 Euro





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