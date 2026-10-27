BVB besiegt Werder und zieht mit Mühe ins Achtelfinale ein
- Sabitzers Freistoß bringt Dortmund ins Achtelfinale
- Füllkrugs Doppelpack bringt Werder zurück ins Spiel
- Dortmund erwartet nun das Spitzenspiel in München
DORTMUND (dpa-AFX) - Dank eines Last-Minute-Treffers von Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund mit viel Mühe die nächste Runde des DFB-Pokals erreicht. Im Duell mit Werder Bremen traf der Österreicher in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß zum Dortmunder 3:2 (2:0). Zuvor hatte der eingewechselte Niclas Füllkrug mit einem Doppelschlag (65./69. Minute) die frühe Dortmunder Führung durch Serhou Guirassy (6.) und Carney Chukwuemeka (17.) im mit 81.365 Fans ausverkauften Signal-Iduna-Park wettgemacht.
Durch den Einzug ins Pokal-Achtelfinale haben die Dortmunder, die in den vergangenen fünf Spielzeiten nie über das Pokal-Viertelfinale hinausgekommen waren, ihre erste Aufgabe in einer wegweisenden Woche gelöst. Am kommenden Samstag tritt das Team von Trainer Niko Kovac zum Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München an (18.30 Uhr/ Sky)./dha/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
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Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,64 %/+60,64 % bedeutet.
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sowas von verdient 👍
pfeifen. Wenn der Kontakt als Tätlichkeit gesehen wird ist es Elfer. Ginter hat den Kopf tief und
Laimer trifft ihn mit der Hacke. Augen hat der hinten keine also max gefährliches Spiel (von Ginter, kopf zu tief) wäre auch eine möglichkeit.
Es hat KEIN Freiburger protestiert, auch der Trainer nach dem Spiel hat keinen Strafstoß gefordert.
Aber Mr Buchstabensalat kommentiert den ganzen Sonntag, Braunschweig, Barca, Bayern, zum Glück spielt Poldi nicht mehr.... was soll man sagen.
Ich denk mir meinen Teil crox trefrt wie auch immer