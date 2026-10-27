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    Mehr als 100 ballistische Raketen gegen Kiew in zwei: Wochen

    Selenskyj

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    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj beklagt Verzögerungen bei Abwehrsystemen
    • Moskau setzte binnen zwei Wochen über 100 Raketen ein
    • Patriot-Systeme helfen gegen ballistische Raketen
    Selenskyj - Mehr als 100 ballistische Raketen gegen Kiew in zwei: Wochen
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut auf den Bedarf seines Landes an Flugabwehrraketen und Verzögerungen bei deren Lieferungen hingewiesen. Moskau habe innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 ballistische Raketen gegen die Hauptstadt Kiew und ihr Umland eingesetzt, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

    Es gebe erhebliche Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrsystemen. "Und jeder hört und jeder sieht, dass es für uns gegenwärtig schwierig ist, uns gegen russische ballistische Raketen zu verteidigen", sagte er und verwies auf Opfer und Schäden.

    Vor allem gehe es um US-Systeme vom Typ Patriot. Sie gelten als besonders wirksam gegen Angriffe mit ballistischen Raketen, die aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwer abzufangen sind. Erst am Montag hatte Selenskyj Verzögerungen bei den Lieferungen beklagt. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/zb






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