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    Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien abgeschlossen

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    Öffentliches Angebot zum Bezug eigener Aktien abgeschlossen
    Foto: adobe.stock.com

    Frankfurt am Main (IRW-Press/27.10.2026) -
    * Sämtliche 34,2 Mio. angebotenen Aktien bei GTH-Aktionären platziert
    * Gründer und seine Familie erhöhen ihren Anteil von 7% auf 47 %
    * Marktkapitalisierung vervierfacht

    Frankfurt am Main, 27. Oktober 2026 – Die German Tech Holding GmbH & Co. KGaA (GTH) hat ihre zum Bezug öffentlich angebotenen eigenen Aktien mit Ablauf der Bezugsfrist am 27. Oktober 2026 vollständig platziert. Sämtliche 34,2 Mio. angebotenen eigenen Aktien wurden bei GTH-Aktionären platziert.

    Davon wurden 11,7 Mio. Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten und 7,3 Mio. Aktien im Rahmen von Überbezugsanträgen erworben. Die verbleibenden Aktien wurden im Rahmen einer Backstop-Order von der GG Beteiligungen UG übernommen, an der der CEO und Gründer der GTH, Christoph Gerlinger, mit knapp 50% beteiligt ist.

    Der Anteil von Christoph Gerlinger, seiner Familie und ihren Beteiligungsvehikeln steigt infolge der Platzierung von 7 % auf 47 % der ausstehenden Aktien. Die Zahl ausstehender Aktien erhöht sich von 11,4 Mio. auf 45,6 Mio. Die Gesellschaft hält 701.800 eigene Aktien.

    Die erworbenen Angebotsaktien werden auf die in den Aktienkaufanträgen angegebenen Depots übertragen, voraussichtlich Anfang der 45. Kalenderwoche. Von Aktionären etwa zu viel gezahlte Beträge erstattet die Gesellschaft im Rahmen der Abwicklung des Angebots unverzüglich auf das Konto, von dem die Zahlung erfolgte.

    Über die German Tech Holding

    Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

    In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

    Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und Life Sciences/BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Im Bereich Life Sciences prüft die GTH eine sich ihr bietende Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH und hat diesbezüglich ein Term Sheet unterschrieben. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.

    WKN A1MMEV

    ISIN DE000A1MMEV4

    Kürzel GTH

    Weitere Informationen: germantechholding.com ( https://germantechholding.com/index.php/uber-uns/)

    Investor Relations Kontakt

    Rosenberg Strategic Communications

    Mario Groß

    MC Services AG

    Fotini Vogiatzi

    (Ende)

    Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA
    Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 69 348690520
    E-Mail: ir@germantechholding.com
    Website: germantechholding.com

    ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX



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