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    Apple, Ebay, Microsoft, Alphabet, Biogen und Boston Scientific legen Zahlen vor!

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Apple, Ebay, Microsoft, Alphabet, Biogen und Boston Scientific legen Zahlen vor!
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Untermehmenstermine

    05:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Q3-Zahlen
    06:00 Uhr, EU: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26
    06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Sandoz, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Equinor, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q3 Trading Update
    07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 Uhr, Korea: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Q3-Umsatz
    08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 
    11:30 Uhr, USA: International Paper, Q3-Zahlen
    11:30 Uhr, USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Alphabet, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Microsoft, Q1-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Fortinet, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: FedEx, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Ebay, Q3-Zahlen
    USA: Oracle, Investorentreffen
    USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte


    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: NIM-Konsumklima 11/26
    11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 9/26
    13:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
    15:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 Uhr, Russland: Einzelhandelsumsatz 9/26
    17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 9/26
    17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 9/26
    19:00 Uhr, USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 28.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    11:00GroßbritannienGBRStatement zur Herbstprognose
    14:45KanadaCANBoC Monetary Policy Report
    14:45KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    14:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    15:30KanadaCANBoC Interest Rate Decision
    15:30KanadaCANBoC Press Conference
    19:00USAUSAFed Interest Rate Decision
    19:00USAUSAFed Monetary Policy Statement
    19:30USAUSAFOMC Press Conference
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