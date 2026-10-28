Apple, Ebay, Microsoft, Alphabet, Biogen und Boston Scientific legen Zahlen vor!
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
05:00 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:00 Uhr, EU: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26
06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Equinor, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q3 Trading Update
07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Traton SE, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q3-Umsatz
07:30 Uhr, Korea: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Q3-Umsatz
08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
11:30 Uhr, USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 Uhr, USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Alphabet, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Fortinet, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: FedEx, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Ebay, Q3-Zahlen
USA: Oracle, Investorentreffen
USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: NIM-Konsumklima 11/26
11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 9/26
13:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
15:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 Uhr, Russland: Einzelhandelsumsatz 9/26
17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 9/26
17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 9/26
19:00 Uhr, USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 28.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 11:00 GBR Statement zur Herbstprognose 14:45 CAN BoC Monetary Policy Report 14:45 CAN BoC Interest Rate Decision 14:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 15:30 CAN BoC Interest Rate Decision 15:30 CAN BoC Press Conference 19:00 USA Fed Interest Rate Decision 19:00 USA Fed Monetary Policy Statement 19:30 USA FOMC Press Conference
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