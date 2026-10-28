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    SK Hynix übertrifft mit rasantem Wachstum Erwartungen - Aktie legt zu

    KI-Boom

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    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom treibt Umsatz von SK Hynix kräftig nach oben
    • Operatives Ergebnis steigt im Quartal um 38 Prozent
    • Dividenden und Aktienrückkäufe trotz Investitionen geplant
    KI-Boom - SK Hynix übertrifft mit rasantem Wachstum Erwartungen - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ICHEON (dpa-AFX) - Der KI-Boom heizt das Wachstum des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix weiter an. In den drei Monaten bis Ende September legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um gut ein Drittel auf knapp 105 Billionen Won (rund 71 Mrd Euro) zu, teilte der nach Samsung weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips am Mittwoch in Icheon mit. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht. Das operative Ergebnis kletterte im Quartalsvergleich um 38 Prozent auf etwas mehr als 83 Billionen Won. Vor einem Jahr hatte SK Hynix operativ lediglich 11 Billionen Won verdient. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als von Experten erwartet. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten zu.

    Der Konzern avancierte in den vergangenen Monaten zu einem der größten Profiteure des KI-Booms, da seine Speicherchips ein wichtiger Baustein für die Infrastruktur von Rechenzentren sind. Zudem profitiert SK Hynix von den gestiegenen Preisen für traditionelle Speicherchips. Nach Einschätzung des Managements ist der Boom noch nicht zu Ende. Umsatz und Ergebnis dürften in den kommenden Quartalen weiter anziehen und im Markt für Speicherchips dürfte die Nachfrage noch einige Zeit das Angebot übersteigen. Trotz der hohen Investitionen in das laufende Geschäft will SK Hynix in den kommenden Monaten weiter hohe Dividenden ausschütten und im großen Stil eigene Anteile zurückkaufen.

    Die Anteile des südkoreanischen Unternehmens verteuerten sich in den vergangenen Monaten unter heftigen Schwankungen deutlich. Seit Ende 2025 hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt, auch wenn die Euphorie seit der Jahresmitte deutlich nachgelassen hat. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als drei Millionen Won büßte der Kurs mehr als die Hälfte ein - an dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um mehr als 1.200 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 660 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt./zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 4.253 auf London (27. Oktober 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.






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