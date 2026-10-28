Piramal Pharma enthüllt Zahlen für Q2 und H1 des Geschäftsjahres 2027
Mehr Umsatz, höhere Margen, zurück in der Gewinnzone: Piramal Pharma legt im zweiten Quartal kräftig zu und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- **Umsatzwachstum:** Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 28 % auf ₹2.617 Crore und im ersten Halbjahr um 23 % auf ₹4.887 Crore.
- **Deutlich höhere Profitabilität:** Das EBITDA legte in Q2 und H1 jeweils um 72 % zu. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im Halbjahr auf 13,7 % gegenüber 9,8 % im Vorjahreszeitraum.
- **Geschäftsbereiche im Plus:** Im ersten Halbjahr wuchs CDMO um 28 %, das Krankenhausgenerika-Geschäft CHG um 24 % und Consumer Healthcare (PCH) um 14 %.
- **Ergebnis verbessert:** Piramal Pharma erzielte in Q2 einen Nettogewinn von ₹5 Crore, nach einem Verlust von ₹99 Crore im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr lag der Nettoverlust bei ₹64 Crore, gegenüber ₹181 Crore.
- **Starke Kunden- und Qualitätsaktivität:** Im ersten Halbjahr gewann das Unternehmen 22 Neukunden und schloss 110 Kundenaudits sowie 12 behördliche Inspektionen ab.
- **Jahresprognose angehoben:** Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Piramal Pharma nun ein Umsatzwachstum von 19–20 % und eine deutlich höhere Rentabilität.
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