Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,05 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 15 Milliarden US-Dollar beläuft

Bitmine hat 2026 bisher insgesamt 22,9 Millionen Aktien zurückgekauft, was den größten jemals durchgeführten Aktienrückkauf eines Krypto-Treasury-Unternehmens darstellt.

Bitmine kaufte in der vergangenen Woche 2,04 Millionen Aktien zurück

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Bitmine hält 4,95 % des gesamten ETH-Angebots von 122,2 Millionen ETH.

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest"

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5 227 037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.356 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 76 Millionen US-Dollar, dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine haben einen Gesamtwert von 15 Milliarden US-Dollar, darunter 6,05 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 514 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Aufstockung von Kryptobeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Kryptobestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 15 Milliarden US-Dollar belaufen.