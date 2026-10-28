🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht

    Bitmine: ETH-Bestand knackt 6,05 Mio. – Gesamtvermögen bei 15 Mrd. USD

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitmine nähert sich der 5-Prozent-Marke beim Ethereum-Angebot. Neben milliardenschweren ETH-Beständen prägen Staking-Erträge und umfangreiche Aktienrückkäufe die Strategie.

    Bitmine: ETH-Bestand knackt 6,05 Mio. – Gesamtvermögen bei 15 Mrd. USD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Zum 25. Oktober hielt Bitmine 6.051.933 ETH im Wert von rund 14,3 Milliarden US-Dollar – das entspricht 4,95 % des gesamten ETH-Angebots und 99 % des Ziels von 5 %.
    • Der Gesamtwert aus Kryptowährungen, Barmitteln, marktfähigen Wertpapieren und „Moonshot“-Beteiligungen belief sich auf 15 Milliarden US-Dollar. Dazu gehörten 514 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren sowie 215 Bitcoin.
    • Bitmine kaufte in der vergangenen Woche 2,04 Millionen eigene Aktien zurück. Im Jahr 2026 waren es bislang 22,9 Millionen Aktien für insgesamt 399,6 Millionen US-Dollar.
    • Bitmine hatte 5.227.037 ETH gestakt, bewertet mit rund 12,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen schätzt mögliche jährliche Staking-Erträge auf 318 Millionen US-Dollar bei aktuell gestaktem ETH beziehungsweise 368 Millionen bei vollständigem Ausbau.
    • In der vergangenen Woche erwarb Bitmine weitere 10.452 ETH und erklärte, seit Beginn seiner ETH-Treasury-Strategie im Juni 2025 wöchentlich ETH gekauft zu haben.
    • Die Staking-Plattform MAVAN wurde für institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner geöffnet. Bitmine bezeichnet sich als weltweit größte ETH-Treasury und zweitgrößtes Treasury-Unternehmen insgesamt.



    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    Bitmine: ETH-Bestand knackt 6,05 Mio. – Gesamtvermögen bei 15 Mrd. USD Bitmine nähert sich der 5-Prozent-Marke beim Ethereum-Angebot. Neben milliardenschweren ETH-Beständen prägen Staking-Erträge und umfangreiche Aktienrückkäufe die Strategie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     