Bitmine: ETH-Bestand knackt 6,05 Mio. – Gesamtvermögen bei 15 Mrd. USD
Bitmine nähert sich der 5-Prozent-Marke beim Ethereum-Angebot. Neben milliardenschweren ETH-Beständen prägen Staking-Erträge und umfangreiche Aktienrückkäufe die Strategie.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Zum 25. Oktober hielt Bitmine 6.051.933 ETH im Wert von rund 14,3 Milliarden US-Dollar – das entspricht 4,95 % des gesamten ETH-Angebots und 99 % des Ziels von 5 %.
- Der Gesamtwert aus Kryptowährungen, Barmitteln, marktfähigen Wertpapieren und „Moonshot“-Beteiligungen belief sich auf 15 Milliarden US-Dollar. Dazu gehörten 514 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren sowie 215 Bitcoin.
- Bitmine kaufte in der vergangenen Woche 2,04 Millionen eigene Aktien zurück. Im Jahr 2026 waren es bislang 22,9 Millionen Aktien für insgesamt 399,6 Millionen US-Dollar.
- Bitmine hatte 5.227.037 ETH gestakt, bewertet mit rund 12,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen schätzt mögliche jährliche Staking-Erträge auf 318 Millionen US-Dollar bei aktuell gestaktem ETH beziehungsweise 368 Millionen bei vollständigem Ausbau.
- In der vergangenen Woche erwarb Bitmine weitere 10.452 ETH und erklärte, seit Beginn seiner ETH-Treasury-Strategie im Juni 2025 wöchentlich ETH gekauft zu haben.
- Die Staking-Plattform MAVAN wurde für institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner geöffnet. Bitmine bezeichnet sich als weltweit größte ETH-Treasury und zweitgrößtes Treasury-Unternehmen insgesamt.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.