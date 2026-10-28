Das Distillery Winter Village präsentiert sein Programm für 2026 mit neuen Attraktionen, Sonderveranstaltungen und Quince als neuem Titelsponsor.

TORONTO, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab The Distillery Winter Village präsentiert von Quince sein Programm für 2026 bekannt, das unter anderem Aufführungen einiger der führenden darstellenden Kunstorganisationen Torontos, ein neues immersives Nussknacker-Erlebnis, ein Weihnachtsdorf im Stil eines Kaufhauses und über 50 Gastronomiestände und Bars im Freien umfasst, darunter die Chef's Lane mit Gerichten von vier renommierten Köchen. Über den Kopfsteinpflasterstraßen werden Lichterketten erstrahlen, historische Backsteingebäude werden mit Kränzen, Girlanden und festlichen Schaufensterdekorationen geschmückt sein, und die Besucher werden sich fühlen, als wären sie in eine zum Leben erwachte Weihnachtskarte eingetreten. In diesem Jahr gibt Quince außerdem sein Debüt als Titelsponsor und bringt seine charakteristische Mischung aus hochwertigem Kaschmir, Geschenkartikeln und einigen weihnachtlichen Überraschungen ins Herz des Village.

Der weltberühmte Weihnachtsmarkt von Toronto öffnet am 12. November seine Pforten und verströmt sieben Wochen lang festliche Magie.

Der weltberühmte Weihnachtsmarkt Torontos, der jährlich eine Million Besucher anzieht, verwandelt in seinem 17. Jahr die Fußgängerzone des historischen Distillery District vom 12. November 2026 bis zum 3. Januar 2027 in ein weihnachtliches Wunderland. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Zeremonie zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums: Donnerstag, 12. November, 16:00 - 18:30 Uhr

Die Eröffnungsfeierlichkeiten beginnen am 12. November um 16:00 Uhr mit Weihnachtsmusik des Sängers und Gitarristen Mo Guzman und führen zum Höhepunkt auf der Hauptbühne um 18:00 Uhr, wenn der Weihnachtsmann den Schalter umlegt, um den 16,8 Meter hohen Silberfichten-Weihnachtsbaum im Mittelpunkt zum ersten Mal in dieser Saison zu beleuchten. Im Anschluss an die Beleuchtung des Weihnachtsbaums wird die mit dem JUNO Award ausgezeichnete kanadische Sängerin Holly Cole den ersten Weihnachtssong und weitere Lieder aus ihrem Weihnachtsalbum Baby It's Cold Outside und I Have the Christmas Blues zum Besten geben. Alle Gewinne aus dem Ticketverkauf am Eröffnungsabend kommen den lokalen Wohltätigkeitspartnern des Distillery Winter Village zugute: Die Anishnawbe Health Foundation, Soulpepper Theatre und der Toronto Star Santa Claus Fund. Wer nicht persönlich teilnehmen kann, kann die Zeremonie live verfolgen: YouTube, Instagram, Facebook und TikTok, von 17:00 bis 18:30 Uhr ET.

„Das Distillery Winter Village entwickelt sich jedes Jahr weiter, und wir sind besonders stolz auf die hochkarätigen Künstler, die neuen Attraktionen und die kreativen Partnerschaften, die 2026 zusammenkommen", sagte Rik Ocvirk, Vizepräsident der The Distillery Restaurants Corp. und Direktor für Erlebnisse und Veranstaltungen im historischen Bezirk The Distillery. „Wir freuen uns sehr, Quince als unseren neuen Titelsponsor an Bord zu haben und darauf, ihre kreative Vision bei der diesjährigen Veranstaltung zum Leben zu erwecken." Im Kern ist dies ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um die Feiertage zu feiern, Zeit mit ihren Lieben zu verbringen und Erinnerungen zu schaffen, die noch lange nach den Feiertagen anhalten."

„Ich besuche das Distillery Winter Village schon seit Jahren, daher weiß ich, wie besonders diese Tradition für Toronto ist", sagte Kelly Olsen, Leiterin der kanadischen Niederlassung von Quince. „Das macht es für Quince besonders bedeutsam, ein Teil davon zu werden." Wir freuen uns darauf, den Zauber, den die Menschen hier bereits lieben, noch zu verstärken und unsere Marke für Kanadier auf eine Weise erlebbar zu machen, die sich unverwechselbar nach Toronto anfühlt."

Quince bringt Kaschmir und Lebkuchen ins Distillery Winter Village

In diesem Jahr begrüßt das Distillery Winter Village Quince als neuen Titelsponsor und bringt damit zwei Weihnachtsklassiker, Kaschmir und Lebkuchen, auf Torontos weltberühmten Weihnachtsmarkt. Quince ist bekannt für seine hochwertigen Basics zu erschwinglichen Preisen und kreiert eine von Lebkuchen inspirierte Kaschmirhütte, in der Besucher ausgewählte mongolische Kaschmirwaren, Weihnachtsgeschenke und Accessoires kaufen und dabei festliche Erinnerungsfotos machen können.

Der Wettbewerb #GiftWithQuince lädt Kanadier dazu ein, eine besondere Person zu nominieren, indem sie ihre Erfahrungen im Distillery Winter Village in einem Instagram-Post oder Reel teilen, ihren Nominierten markieren und erklären, warum sie ihm gerne ein Geschenk machen würden. Dabei sollen sie @onequince und #GiftWithQuince verwenden. Sieben Gewinner und ihre Nominierten erhalten jeweils einen Quince.ca-Gutschein im Wert von 70 $, der in der App eingelöst werden kann. Der Hauptgewinner und sein Nominierter erhalten jeweils einen Quince.ca-Gutschein im Wert von 1.000 $, ebenfalls für Einkäufe in der App. Einsendeschluss ist der 10. Dezember. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Und es wird noch mehr geben: Quince plant eine besondere Enthüllung des legendären Weihnachtsbaums im Winterdorf, die bei der Baumbeleuchtungszeremonie am 12. November stattfinden soll.

Highlights des Distillery Winter Village 2026

SPEZIELLE AUFFÜHRUNGEN & FEIERTAGE-UNTERHALTUNG

Einige der führenden darstellenden Kunstorganisationen Torontos werden in dieser Saison im The Distillery Winter Village auftreten und Opern-, Musical- und Choraufführungen auf die Kopfsteinpflasterstraßen bringen. Alle Vorstellungen sind im Eintrittspreis enthalten.

Leistungshighlights:

Toronto Mendelssohn Choir – 22. November, um 18:00 Uhr und 19:00 Uhr. Einer der berühmtesten Chöre Kanadas bringt seine bekannten Stimmen ins Distillery Winter Village.

– 22. November, um 18:00 Uhr und 19:00 Uhr. Einer der berühmtesten Chöre Kanadas bringt seine bekannten Stimmen ins Distillery Winter Village. NEU: Opera Atelier – 29. November, um 18:00 Uhr und 19:00 Uhr. Opera Atelier erhellt die Feiertage mit barocker Brillanz! Genießen Sie erhebende Stimmen, klassische Melodien und schillernde Theatralik in dieser zeitlosen Feier der Weihnachtszeit. Mit herausragenden Solisten und einer festlichen Anspielung auf unsere Heldensaison wird diese Aufführung mit Sicherheit Liebe, Hoffnung und Freude in alle Altersgruppen tragen.

– 29. November, um 18:00 Uhr und 19:00 Uhr. Opera Atelier erhellt die Feiertage mit barocker Brillanz! Genießen Sie erhebende Stimmen, klassische Melodien und schillernde Theatralik in dieser zeitlosen Feier der Weihnachtszeit. Mit herausragenden Solisten und einer festlichen Anspielung auf unsere Heldensaison wird diese Aufführung mit Sicherheit Liebe, Hoffnung und Freude in alle Altersgruppen tragen. NEU: Canadian Opera Company – 4. Dezember, 18:00 Uhr. Kanadas größtes Opernensemble präsentiert einen Abend mit atemberaubender Musik, bei dem die Wintertraditionen der Welt durch Tanz und Gesang erkundet werden. Bei dieser Aufführung wirken die COC-Künstlerinnen Isabella Fassler und Annemarie Cabri in Zusammenarbeit mit den besonderen Gästen William Salinas-Crosby, Mariana Iguavita und der Pianistin Suzy Smith mit.

– 4. Dezember, 18:00 Uhr. Kanadas größtes Opernensemble präsentiert einen Abend mit atemberaubender Musik, bei dem die Wintertraditionen der Welt durch Tanz und Gesang erkundet werden. Bei dieser Aufführung wirken die COC-Künstlerinnen Isabella Fassler und Annemarie Cabri in Zusammenarbeit mit den besonderen Gästen William Salinas-Crosby, Mariana Iguavita und der Pianistin Suzy Smith mit. Mirvish Productions – 13. Dezember, 19:00 Uhr A Very Merry Mirvish Concert returns for a third consecutive year at The Distillery Winter Village, featuring cast members of Toronto's biggest musicals are performing songs from their shows.

– 13. Dezember, 19:00 Uhr returns for a third consecutive year at The Distillery Winter Village, featuring cast members of Toronto's biggest musicals are performing songs from their shows. Myriad Ensemble – 17. Dezember, 19:00 – 21:00 Uhr. Frisch nach dem Gewinn zweier Goldmedaillen bei den World Choir Games bringt das Myriad Ensemble seine preisgekrönten Stimmen ins The Distillery Winter Village.

– 17. Dezember, 19:00 – 21:00 Uhr. Frisch nach dem Gewinn zweier Goldmedaillen bei den World Choir Games bringt das Myriad Ensemble seine preisgekrönten Stimmen ins The Distillery Winter Village. NEU: Kente Claus – 24. Dezember, 13:00 - 18:00 Uhr. Feiern Sie Heiligabend mit Kente Claus, dem Chief Joy Distribution Officer der Claus Corporation für Afrika und die Karibik. Genießen Sie Live-Weihnachtsmusik von Steelpan mit Suzette sowie das 2. jährliche Jr. Claus Academy Awards und Abschlussfeier.

– 24. Dezember, 13:00 - 18:00 Uhr. Feiern Sie Heiligabend mit Kente Claus, dem Chief Joy Distribution Officer der Claus Corporation für Afrika und die Karibik. Genießen Sie Live-Weihnachtsmusik von Steelpan mit Suzette sowie das 2. jährliche Jr. Claus Academy Awards und Abschlussfeier. The McGregor Carollers – Täglich bis Heiligabend. Torontos beliebtes viktorianisches Quartett wird die Fußgängerzonen mit traditionellen Weihnachtsliedern erfüllen.

IMMERSIVE ERLEBNISSE

NEU: Der immersive Nussknacker

Tauchen Sie ein in einen Weihnachtsklassiker, denn Der immersive Nussknacker verwandelt den Fermenting Cellar im Distillery District in ein spektakuläres 360-Grad-Weihnachtserlebnis. Tschaikowskys beliebte Geschichte wird durch raumhohe digitale Projektionen zum Leben erweckt, während der Nussknacker vorbeimarschiert, Schnee fällt und die Besucher ins Land der Süßigkeiten reisen. Begegnen Sie überlebensgroßen Figuren wie der Zuckerfee und dem Mäusekönig und genießen Sie festliche Fotomotive, von der Geschichte inspirierte Speisen und Getränke sowie interaktive Spiele.

Eine separate Anmeldung ist erforderlich. Siehe hier.

NEU: Besuchen Sie den Schokoladenwasserfall Río Celeste in Costa Rica

Ein Hauch von Tropen kommt ins The Distillery Winter Village mit Besuchen Sie den Schokoladenwasserfall Río Celeste in Costa Rica. Inspiriert von den üppigen Landschaften Costa Ricas, ist dieser fließende Schokoladenwasserfall von tropischem Laubwerk, Felsen, Tiermotiven und festlicher Beleuchtung umgeben. Genießen Sie mit Schokolade überzogene Ananas- und Bananenleckereien, machen Sie ein Urlaubsfoto und schreiten Sie durch ein Augmented-Reality-Portal, um die Naturwunder Costa Ricas zu entdecken. Erleben Sie ein Stück costa-ricanisches „Pura Vida" mitten in der Weihnachtszeit in Toronto.

SANTA'S VILLAGE IM SOULPEPPER THEATRE

Tauchen Sie ein in eine skurrile Weihnachtswelt, inspiriert von der Soulpepper Theatre-Produktion Parfumerie, wo der Charme europäischer Kaufhäuser der alten Schule auf Weihnachtsmagie trifft. Im Atrium des Soulpepper Theatre gelegen, bietet Santa's Village funkelnde Lichter, weihnachtliche Dekorationen, den Weihnachtsmann und seine Elfen, eine Briefschreibstation im Vintage-Stil, besondere heiße Schokoladen und süße Leckereien.

Neu in diesem Jahr: Die Vorlesestunde mit den Elfen lädt kleine Besucher täglich im Atrium ein, sich zu versammeln und bezaubernden Weihnachtsgeschichten zu lauschen.

FESTLICHES ESSEN & TRINKEN

Das Distillery Winter Village ist ein Urlaubsziel für Feinschmecker, mit Dutzenden von Essensständen im Freien, die Torontos Favoriten, virale Sensationen und Weihnachtsklassiker servieren. Von köstlichem Streetfood und herzhaften Häppchen bis hin zu dekadenten Desserts und besonderen heißen Schokoladen gibt es im Distillery District neben den ganzjährig geöffneten Restaurants und Cafés viel zu entdecken.

Chef's Lane kehrt zurück

Nach dem erfolgreichen Debüt im Distillery Winter Village im letzten Jahr kehrt Chef's Lane 2026 mit vier neuen Hütten, vier gefeierten Köchen und vier einzigartigen, von den Feiertagen inspirierten Gerichten zurück, die exklusiv für die Veranstaltung kreiert wurden.

Lernen Sie die Köche der Chef's Lane 2026 kennen:

Michael Angeloni – Küchenchef und Mitinhaber mehrerer Restaurants in Toronto, darunter Notte Ristorante, Pasta Privato, The Berczy Tavern und das vom Michelin empfohlene Restaurant Lucie.

– Küchenchef und Mitinhaber mehrerer Restaurants in Toronto, darunter Notte Ristorante, Pasta Privato, The Berczy Tavern und das vom Michelin empfohlene Restaurant Lucie. Afrim Pristine – Kanadas führender Käsemeister und Miteigentümer der legendären Cheese Boutique in Toronto, einem Familienbetrieb, der die Stadt seit mehr als 50 Jahren bedient.

– Kanadas führender Käsemeister und Miteigentümer der legendären Cheese Boutique in Toronto, einem Familienbetrieb, der die Stadt seit mehr als 50 Jahren bedient. Taylor Wells – Ursprünglich aus Neufundland an der kanadischen Ostküste stammend, leitet Taylor heute die Küche im The Carbon Bar, Torontos traditionsreichem Barbecue-Restaurant.

– Ursprünglich aus Neufundland an der kanadischen Ostküste stammend, leitet Taylor heute die Küche im The Carbon Bar, Torontos traditionsreichem Barbecue-Restaurant. Arush Vardhan Singh – Als Mitbegründer von Shipra, einem südasiatischen Pop-up-Restaurant, das die indische und pakistanische Küche zelebriert, bringt Arush einen raffinierten, technikorientierten Ansatz in die indische Küche ein, inspiriert von seiner Erfahrung in der gehobenen Gastronomie und den traditionellen Aromen seiner Kindheit.

NEUE Lebensmittel in diesem Jahr:

Prince St. Pizza – Die Kult-Pizzamarke bringt ihre berühmten Pizzastücke ins The Distillery Winter Village.

– Die Kult-Pizzamarke bringt ihre berühmten Pizzastücke ins The Distillery Winter Village. Carousel Bakery – Eine Institution im St. Lawrence Market, bekannt für ihre Peameal-Bacon-Sandwiches und Apfelkrapfen.

– Eine Institution im St. Lawrence Market, bekannt für ihre Peameal-Bacon-Sandwiches und Apfelkrapfen. Sweet Crumble – Geschichtetes Dessert mit buttrigem Streusel, reichhaltigen Fruchtfüllungen und warmer, seidiger Vanillesauce in drei Geschmacksrichtungen: Beere, Apfel-Zimt und Crème Brûlée.

– Geschichtetes Dessert mit buttrigem Streusel, reichhaltigen Fruchtfüllungen und warmer, seidiger Vanillesauce in drei Geschmacksrichtungen: Beere, Apfel-Zimt und Crème Brûlée. Kartoffelbar – Kanadische Ofenkartoffeln mit leckeren Toppings Ihrer Wahl.

– Kanadische Ofenkartoffeln mit leckeren Toppings Ihrer Wahl. Peacock Bakehouse – Extravagante Keks-Kreationen mit innovativen Aromen und Fokus auf kanadische Zutaten.

Beliebte Klassiker kehren zurück:

Auf vielfachen Wunsch kehren einige der meistdiskutierten Gerichte des Winter Village zurück, darunter Stick Shift Robatas A5 Wagyu Sando, Clunys flambierte S'mores-Heiße Schokolade, Scooped by Demetres' Monkey Bread und Spirit of Yorks Yorkie Burrito.

Besucher können sich außerdem an Japan Taco, Bao Buns von WuBaEats, französisch-kanadischer Poutine, ukrainischen Piroggen, Schweizer Raclette, BBQ von Grinch's Grill und süßen Leckereien erfreuen, die von Mini-Pfannkuchen und frisch zubereiteten Donuts bis hin zu schokoladenüberzogenen Erdbeeren, Gourmet-Reis-Crispies, Crêpes und Waffeln reichen.

FREIZEITBARS

Von einer neuen Taverne im kanadischen Stil bis hin zu festlich beleuchteten Terrassen bieten die Freiluftbars des Distillery Winter Village zahlreiche Möglichkeiten, sich zu treffen, aufzuwärmen und ein saisonales Getränk zu genießen.

NEU: The Canuck Tavern – Archeo Patio

Eine Liebeserklärung an den hohen Norden: The Canuck Tavern zelebriert alles Kanadische mit einer verspielten Mischung aus Hockey, dem Charme der Ferienhausregion und ikonischen kanadischen Landschaften.

Machen Sie es sich in Muskoka-Stühlen am Lagerfeuer bequem, verfolgen Sie ein Hockeyspiel auf der Großleinwand oder schießen Sie ein Foto in einem Kanu vor der Kulisse der Wildnis oder in einem Skilift mit Blick auf schneebedeckte Berge.

Zu den weiteren Highlights gehören ein überlebensgroßer Elch aus Formschnitt, eine Eishockey-Strafbank, Ehrungen für berühmte Kanadier wie Terry Fox, Roberta Bondar und Michael J. Fox sowie eine Pinnwand, auf der Besucher teilen können, was sie an Kanada lieben. Erheben Sie Ihr Glas mit kanadischem Bier und Spirituosen.

Naughty or Nice Bar – Pure Spirits Courtyard

Eine der bekanntesten Outdoor-Bars des Winter Village erhält für 2026 ein neues Aussehen mit 50.000 weiß-blauen Weihnachtslichtern und einem langen, hohen Gemeinschaftstisch, der mehr Platz zum Verweilen bei saisonalen Getränken bietet.

NEU: Silent Night Disco — Cluny Tunnel

Der Cluny Tunnel verwandelt sich in ein glitzerndes Winterwunderland. Spiegelkugeln, Sternenlichter und riesige, mit Discokugeln bedeckte Schneefiguren bilden die Kulisse für DJ-Nächte auf der beheizten Terrasse. Runden Sie das Erlebnis mit einer dekadenten Mousse au Chocolat nach Pariser Art ab, erhältlich in den Geschmacksrichtungen Kirsche, Espresso oder belgische Schokolade.

NEU: Merry Matcha – Trinity Street

Merry Matcha ist eine neue Anlaufstelle für alkoholfreie Getränke und bietet verschiedene Geschmacksrichtungen an, darunter: Normal, Kokosnuss, Erdbeerrose, Lavendel, Ubé und Vanille.

EINKAUFEN & WEIHNACHTSGESCHENKE

Entdecken Sie Geschenke von lokalen und kanadischen Herstellern in den saisonalen Verkaufsständen des Distillery Winter Village sowie in über 90 permanenten Geschäften im gesamten Distillery District.

Von Mode und handgefertigtem Schmuck über Feinkost, Wohnaccessoires, Körperpflegeprodukte bis hin zu origineller Kunst – die Fußgängerzonen sind gesäumt von unabhängigen Geschäften und Fachhändlern, die jede Menge Inspiration für Weihnachtsgeschenke bieten.

Neu in diesem Jahr ist The Cooperage Marketplace , das sieben unabhängige, von ihren Gründern geführte kanadische Unternehmen unter einem Dach vereint. Das Lokal befindet sich in einem historischen Gebäude aus den 1860er Jahren und hat seinen Namen von der ursprünglichen Nutzung des Gebäudes zur Herstellung, Lagerung und Reparatur von Whiskyfässern.

Neu ist auch Maplee Market , der ein kuratiertes Einkaufserlebnis mit lokalen Marken und unabhängigen Herstellern bietet.

Im gesamten Winterdorf bieten saisonale Verkaufsstände alles von einzigartigen Glas- und handbemalten Weihnachtsornamenten über handgefertigtes Holzspielzeug und Puzzles bis hin zu frischen Meeresfrüchte-Dips, belgischen Schokoladenkreationen und vielem mehr!

FOTO-MÖGLICHKEITEN UND FESTLICHE ERLEBNISSE IN DER WEIHNACHTSZEIT

Das Distillery Winter Village ist eines der meistfotografierten Urlaubsziele Torontos. Im Mittelpunkt steht der legendäre, 16,8 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Trinity Square, umgeben von beleuchteten Dekorationen und weihnachtlichen Installationen.

Zu den Foto-Highlights gehören:

Der zentrale Blickfang ist der silberne Tannen-Weihnachtsbaum mit einem völlig neuen Look für 2026.

Weihnachtscountdown-Uhr zählt die Tage bis Weihnachten herunter.

Der Schlitten und die Rentiere des Weihnachtsmanns – ein nostalgischer Schlitten für vier Personen und ein Rentier aus einem Whiskyfass.

Alley Press' Fotokabine im Vintage-Stil für Zeitungen und Live-Druckservice.

Naughty or Nice Bar – Ein riesiges Vordach aus 50.000 blendend blauen und weißen Lichtern.

Riesige Schneemänner.

Die Worte LIEBE, FAMILIE, FREUDE und FRIEDEN sind als rote Leuchtbuchstaben auf dem gesamten Gelände angebracht.

Das Herz von Weihnachten bietet die perfekte Fotokulisse, um Ihre Liebe zur Weihnachtszeit mit anderen zu teilen.

Die interaktive Fotoinstallation „Die Lebkuchenfamilie mit Quitten".

Die Canuck Tavern bietet Fotomotive im kanadischen Stil, darunter ein Skisessellift, ein Wildniskanu, eine Eishockey-Strafbank und ein riesiger Elch aus Buchsbaum.

TICKETS & PLANUNG IHRES BESUCHS

Das Distillery Winter Village ist täglich von Donnerstag, dem 12. November 2026 bis Sonntag, dem 3. Januar 2027 geöffnet und am Weihnachtstag geschlossen.

Während der Stoßzeiten, einschließlich:

Premiere;

Freitags, samstags und sonntags nach 16:00 Uhr;

Donnerstags im Dezember nach 16:00 Uhr; und

Täglich nach 16:00 Uhr vom 14. bis 31. Dezember.

Der Eintritt ist von Montag bis Mittwoch ganztägig frei, und zwar bis zum 13. Dezember 2026.

Die Preise für Tickets beginnen bei 16 US-Dollar zuzüglich HST und Servicegebühr. Es gibt die Ticketoptionen General Admission, Flex und Express. Kinder bis einschließlich neun Jahre haben immer freien Eintritt und benötigen keine Eintrittskarte.

Den vollständigen Ticketkalender, Ticketoptionen und alles, was Besucher zur Planung ihrer Reise benötigen, finden Sie unter TheDistilleryWinterVillage.com.

ÜBER DAS DISTILLERY WINTER VILLAGE

Das Distillery Winter Village ist Torontos erster Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel und befindet sich im historischen Viertel The Distillery. Er gilt als einer der besten Weihnachtsmärkte der Welt und begrüßt jedes Jahr mehr als eine Million Besucher aus ganz Kanada und der ganzen Welt. Sieben Wochen lang verwandelt sich das autofreie Viertel jeden Winter in ein festliches Ausflugsziel mit seinem berühmten zentralen Weihnachtsbaum, saisonalen Verkaufsständen, weihnachtlichen Aufführungen und thematischen Speise- und Getränkeangeboten. Die Veranstaltung bietet mehr als 700 Saisonarbeitern Arbeit und sammelt Spenden für lokale Wohltätigkeitsorganisationen.

Weitere Informationen und Tickets finden Sie unter TheDistilleryWinterVillage.com.

ÜBER QUINCE

Quince ist eine Plattform, die Herstellern den direkten Verkauf an Verbraucher ermöglicht und ein kuratiertes Sortiment der weltweit besten Produkte des täglichen Bedarfs anbietet – von Kaschmir und Leinen bis hin zu edlem Schmuck und Möbeln – in mehr als 100 Kategorien. Durch die direkte Verbindung der Käufer mit den Produktionspartnern, die jedes Produkt herstellen, kann Quince sein Sortiment 50 bis 70 Prozent unter vergleichbaren Marktpreisen anbieten, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Hinzu kommen ein 365-tägiges Rückgaberecht und eine durchschnittliche Kundenbewertung von 4,7 Sternen bei Millionen von Rezensionen. Quince wurde im Januar 2019 von drei Mitbegründern ins Leben gerufen, hat seinen Hauptsitz in San Francisco, schloss seine Serie-E-Finanzierungsrunde im März 2026 mit einer Bewertung von 10,1 Milliarden US-Dollar ab und ist eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des Landes. Erleben Sie Kanada in seiner ganzen Vielfalt auf Quince.ca oder laden Sie die Quince-App im App Store und im Google Play Store herunter. Profitieren Sie von kostenlosem Versand, kostenlosen Rücksendungen innerhalb von 365 Tagen und allen Preisen in CAD inklusive Zöllen.

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