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    Bald 100 Mio. USD Umsatz? Zefiro Methane begeistert Analysten!

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Zefiro Methane steht vor einem kräftigen Wachstumsschub. Der Spezialist für die Stilllegung alter Öl- und Gasbohrlöcher profitiert von steigenden staatlichen Investitionen und einem riesigen …

    Bald 100 Mio. USD Umsatz? Zefiro Methane begeistert Analysten!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Zefiro Methane steht vor einem kräftigen Wachstumsschub. Der Spezialist für die Stilllegung alter Öl- und Gasbohrlöcher profitiert von steigenden staatlichen Investitionen und einem riesigen Sanierungsmarkt in den USA. Zusätzlichen Rückenwind liefert der Boom bei Rechenzentren. Für deren schnellen Bau werden große, unbelastete Flächen benötigt. Schon mit den vorhandenen Kapazitäten hält die CEO einen Jahresumsatz von knapp 70 Mio. USD für möglich. Durch organisches Wachstum und gezielte Übernahmen sollen es mittelfristig sogar 100 Mio. USD werden. Dass man Übernahmeziele intelligent auswählt, hat sich gestern bestätigt. Doch trotz Rekordumsatz, operativem Turnaround und langfristig gesicherter Aufträge ist die Aktie bislang kaum angesprungen. Analysten sehen über 200 % Kurspotenzial. Ist Zefiro Methane eine unterschätzte Wachstumsaktie?

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