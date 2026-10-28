Milliardenmärkte im Visier: Warum Novo Nordisk, Airbus und HPQ Silicon trotz widriger Bedingungen überraschende Chancen bieten! Das ganze Jahr schon ist es an der Börse recht turbulent. Man denke nur an den Hype bei Speicher- und Chipaktien. Andere Werte wie Immobilienkonzerne werden hingegen in diesem Umfeld der hohen Zinsen und der in Berlin kursierenden …



