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    Merz setzt Asienreise in Japan fort

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    Für Sie zusammengefasst
    • Merz trifft Japans Regierungschefin in Tokio
    • Wirtschaft und Sicherheit stehen im Fokus der Gespräche
    • Abkommen zu Technik und Rohstoffen sind geplant
    Merz setzt Asienreise in Japan fort
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt seine Asienreise am Mittwoch in Japan fort und wird in Tokio Ministerpräsidentin Sanae Takaichi treffen. Ein Schwerpunkt des Gesprächs dürfte die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder sein, die der G7 führender demokratischer Industrienationen angehören. Zudem wird es um die Sicherheitslage in der Region, aber auch in Europa gehen. Japan zählt zu den wichtigsten Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine außerhalb Europas.

    Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen bei dem Besuch mehrere Absichtserklärungen abgegeben werden, unter anderem zur Zusammenarbeit in den Bereichen Hochtechnologie, wichtige Rohstoffe, Halbleiter, Wasserstoff und Forschung. Außerdem sei "eine zweistellige Zahl" von Unternehmensvereinbarungen geplant, die zusammen im Milliardenbereich liegen würden.

    Es könnte auch um die Rüstungskooperation gehen. Nach dem Scheitern des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts FCAS sucht Deutschland neue Kooperationspartner. Es wird ein Einstieg in das GCAP-Programm geprüft, an dem bisher neben Japan auch Großbritannien und Italien beteiligt sind./mfi/DP/jha






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