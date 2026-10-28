Wie geht es bei der Fed weiter? Das erwarten die Volkswirte

WASHINGTON (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor den US-Parlamentswahlen dürfte die US-Notenbank Federal Reserve am jüngst erhöhten Leitzins weiter festhalten. Ökonomen erwarten mit großer Mehrheit, dass die Zinsspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleiben wird. Die Fed hatte im September erstmals seit Juli 2023 den Zins um einen Schritt nach oben gehoben. Die Entscheidung wird am Mittwoch (19.00 Uhr) verkündet.

Zwar dürfte die Fed nach der jüngsten Straffung "eine Verschnaufpause einlegen, um eine überhastete Reaktion zu vermeiden", kommentierte etwa Stephan Bales, US-Experte bei der Förderbank KfW. Ein weiterer Zinsschritt nach oben dürfte beim letzten Entscheid des laufenden Jahres aber angesichts des hartnäckigen Inflationsdrucks kaum zu umgehen sein.