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    BASF legt Zahlen vor - Neues zu Evonik-Plänen?

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    Für Sie zusammengefasst
    • BASF legt Quartalsumsatz und Gewinn am Mittwoch vor
    • Sparprogramme und Stellenabbau sollen Krise bremsen
    • BASF spricht über Jahresziele und Evonik-Übernahme
    BASF legt Zahlen vor - Neues zu Evonik-Plänen?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF berichtet am Mittwoch, wie viel Umsatz und Gewinn er im dritten Quartal erzielt hat. Das Ludwigshafener Dax -Unternehmen stemmt sich mit einem Konzernumbau, Sparprogrammen und Stellenabbau gegen die weltweite Branchenkrise in der Chemieindustrie.

    BASF-Chef Markus Kamieth und Finanzvorstand Dirk Elvermann werden in einer Telefonkonferenz (10.30 Uhr) berichten, ob der Chemiekonzern seine Ziele erfüllt hat, und einen Blick auf das Jahresendgeschäft werfen. Erwartet wird auch, dass sich das Management zu den Übernahmebemühungen um den Essener Spezialchemiekonzern Evonik äußert.

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    Im dritten Quartal des vergangenen Jahres hatten die Ludwigshafener einen Umsatz von 15,2 Milliarden Euro erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag damals bei 1,54 Milliarden Euro./glb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 51,99 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +1,44 %/+16,75 % bedeutet.





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