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    Deutsche Bank dürfte im dritten Quartal Rekordniveau halten

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank bleibt im Quartal auf Rekordkurs
    • Rund 2,4 Milliarden Euro Vorsteuergewinn erwartet
    • Auf Aktionäre entfallen wohl 1,44 Milliarden Euro
    Deutsche Bank dürfte im dritten Quartal Rekordniveau halten
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach guten Geschäften im ersten Halbjahr 2026 hat die Deutsche Bank Einschätzungen von Analysten zufolge auch das dritte Quartal auf Rekordniveau abgeschlossen. Mit rund 2,4 Milliarden Euro vor Steuern dürfte das Vorjahresergebnis nur knapp verfehlt werden. Damals hatte Deutschlands größtes Geldhaus den höchsten Vorsteuergewinn in einem dritten Quartal seit mindestens 2007 erzielt. Die jüngste Zwischenbilanz legt Deutschlands größtes Geldhaus an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) vor.

    Analysten rechnen damit, dass von knapp 1,7 Milliarden Euro Überschuss 1,44 Milliarden Euro auf die Aktionäre des Frankfurter Dax -Konzerns entfallen werden. Beide Werte lägen unter denen des dritten Quartals 2025.

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    Im Sommer des laufenden Jahres hatten sprudelnde Gewinne im Geschäft mit Wertpapieren und Währungen sowie bei der Begleitung von Börsengängen dem Institut einen Milliardengewinn auf Rekordniveau beschert.

    Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro das bisher höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 28,84 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +13,19 %/+47,49 % bedeutet.





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