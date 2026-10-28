WESCAN GOLDFIELDS BERICHTET ÜBER ERMUTIGENDE BEOBACHTUNGEN AN DEN BOHRKERNEN IM ERSTEN BOHRLOCH DER BOHRKAMPAGNE 2026 AM MUNRO LAKE; ANALYSERGEBNISSE STEHEN NOCH AUS

Sichtbares Gold im Bohrkern aus Bohrloch ML26 005 identifiziert – dem ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 des Unternehmens im Munro-Lake-Projekt

aus Bohrloch ML26 005 identifiziert – dem ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 des Unternehmens im Munro-Lake-Projekt Das sichtbare Gold tritt in Form von Bläschen und feinen Kluftfüllungen in einer schmalen, sulfid- und diopsidreichen Kalksilikat-Scherzone in 33,4 Metern Bohrtiefe über eine Kernlänge von etwa 10 Zentimetern auf***

über eine Kernlänge von etwa 10 Zentimetern auf*** ML26 005 wurde gebohrt, um das Zielgebiet North Vein in der Southeast-Zone zu erproben, wo das Unternehmen kürzlich sichtbares Gold in einer Quarzader an der Oberfläche identifiziert hat (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2026)

in der Southeast-Zone zu erproben, wo das Unternehmen kürzlich identifiziert hat (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2026) ML26 005 durchteufte eine breite Zone mit hoher Verformung , die als die Hauptscherstruktur interpretiert wird, in der sich die Zieladern „North" und „South" befinden

, die als die Hauptscherstruktur interpretiert wird, in der sich die Zieladern „North" und „South" befinden Die Analyseergebnisse stehen noch aus ; das Unternehmen entnimmt Proben aus jedem Bohrloch der Bohrkampagne 2026 über dessen gesamte Länge

; das Unternehmen entnimmt Proben aus jedem Bohrloch der Bohrkampagne 2026 über dessen gesamte Länge Munro Lake liegt 7 Kilometer nordöstlich des Seabee-Minen- und Aufbereitungskomplexes von SSR Mining, des einzigen produzierenden Goldbetriebs in Saskatchewan**

SASKATOON, SASKATCHEWAN, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass in Bohrkernen (Abbildung 1) aus dem Bohrloch ML26 005, dem ersten Bohrloch der Bohrkampagne 2026 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Munro-Lake-Projekt im Norden von Saskatchewan, sichtbares Gold identifiziert wurde. ML26 005 wurde gebohrt, um das Zielgebiet „North Vein" in der Zone „Southeast" zu untersuchen, wo das Unternehmen kürzlich sichtbares Gold in einer Quarzader an der Oberfläche identifiziert hatte (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Oktober 2026). Die Bohrkampagne 2026 läuft derzeit noch (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2026), und das Unternehmen rechnet damit, sie Anfang November abzuschließen.

Das sichtbare Gold kommt in 33,4 Metern Bohrlochtiefe in einer schmalen, sulfid- und diopsidreichen Kalksilikat-Scherzone über eine Kernlänge von etwa 10 Zentimetern*** vor (Abbildung 1). Innerhalb der Scherzone liegt das Gold am Rand eines Stockwork-Erzgangs aus Pyrrhotit, Pyrit, Quarz und Chalkopyrit vor, wo es in Form von Bläschen und feinen Klüftungsfüllungen in einer größeren Ansammlung vorkommt, wobei sich kleinere Ansammlungen feinerer Körner auf beiden Seiten grob entlang der Schieferung ausrichten. Innerhalb und angrenzend an die Ader kommen sehr grobe Diopsidkristalle vor, und das Gebirgsgestein außerhalb der Scherzone ist relativ frisch, mit minimaler Scherung oder Alteration. Das Vorhandensein von sichtbarem Gold ist zwar ein vielversprechender Hinweis, aber kein verlässlicher Indikator für die Analyseergebnisse: Sichtbares Gold ist nicht unbedingt repräsentativ für den Goldgehalt des Abschnitts, und visuelle Beobachtungen sind kein Ersatz für Laboranalysen.