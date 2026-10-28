Verfassungsschutz warnt vor linksextremen Einflüssen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor einer möglichen Instrumentalisierung der für Samstag geplanten deutschlandweiten Jugendproteste durch linksextremistische Gruppen. Es gehöre zur bekannten Vorgehensweise linksextremistischer Akteure, "vorhandene und legitime demokratische Diskurse zu beeinflussen, diese um ihre ideologischen Positionen zu ergänzen und gesellschaftlichen Protest zu radikalisieren", erklärte der Verfassungsschutz auf Anfrage des "Handelsblatts". Die Sicherheitsbehörden beobachteten die Entwicklung deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit.

Die Initiative Gen Z regelt hat für diesen Samstag zu einem deutschlandweiten Protesttag aufgerufen. Dabei soll es um Bildung und soziale Gerechtigkeit gehen. Bei ähnlichen Veranstaltungen in Frankreich, Spanien, Italien und Albanien war es jüngst zu Ausschreitungen gekommen.