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    Termine am 28. Oktober 2026

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen melden Quartalszahlen, darunter BASF
    • US-Daten, Ölbericht und Fed-Zinsentscheid stehen an
    • DIW-Barometer, VW-Projekt, Gipfel und Haushalt
    TAGESVORSCHAU - Termine am 28. Oktober 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen
    05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26
    06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
    07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
    07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
    07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
    07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
    07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
    07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
    07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
    08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz
    08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
    11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
    17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
    21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
    21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen
    21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
    21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Oracle, Investorentreffen
    USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte
    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Konsumforschungsinstitute NIM und GfK geben Ergebnisse der jüngsten Studie zum Konsumklima in Deutschland bekannt. 11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26
    13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
    15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26
    17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26
    19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

    10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe

    11:00 DEU: 8. Frankfurter Regulierungskonferenz 2026

    15:00 DEU: Volkswagen präsentiert Abschluss des Pilotprojekts AutoLog zur automatisierten Fahrzeuglogistik, Emden Volkswagen, Deutsche Telekom, das finnische Softwareunternehmen Unikie und das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) stellen die Ergebnisse ihres mehr als zweijährigen Pilotprojekts zur automatisierten Fahrzeugbewegung im Hafen vor.

    CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

    GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London

    RUS: Kremlchef Putin ist Gastgeber des 3. Russland-Afrika-Gipfels, Moskau °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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