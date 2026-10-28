Termine bis 10. November 2026
WOCHENVORSCHAU
- Firmen melden zahlreiche Zahlen zum dritten Quartal
- Zinsentscheide von Fed, EZB, BoJ und BoE stehen an
- Inflation, BIP und Arbeitsmarkt prägen den Kalender
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. November
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--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen
05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26
06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen
11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen
12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen
21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen
21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen
21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Oracle, Investorentreffen
USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Konsumforschungsinstitute NIM und GfK geben Ergebnisse der jüngsten Studie zum Konsumklima in Deutschland bekannt. 11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26
13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)
15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26
17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26
19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe
11:00 DEU: 8. Frankfurter Regulierungskonferenz 2026
15:00 DEU: Volkswagen präsentiert Abschluss des Pilotprojekts AutoLog zur automatisierten Fahrzeuglogistik, Emden Volkswagen, Deutsche Telekom, das finnische Softwareunternehmen Unikie und das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) stellen die Ergebnisse ihres mehr als zweijährigen Pilotprojekts zur automatisierten Fahrzeugbewegung im Hafen vor.
CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London
RUS: Kremlchef Putin ist Gastgeber des 3. Russland-Afrika-Gipfels, Moskau
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen
21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen
21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: BYD, Q3-Zahlen
ESP: Repsol, Q3-Zahlen
GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen
USA: Baxter International, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26
09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26
12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26
12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
14:45 EUR: EZB Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada
CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26
09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26
10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt
USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta
--------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz
14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen
22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen
22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Marriott International, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26
07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26
09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin
DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung, Berlin
DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M.
16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen
14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day)
18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung
22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26
10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main
09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin
09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M.
DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg
USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall) 06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (14.00 Investorenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Umsatz
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 Telefoncall)
07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental Q3-Zahlen, Hannover
07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M. 13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Evonik, Investor Day
GBR: Unilever, Capital Markets Day
ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26
09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26
14:30 USA: Handelsbilanz 9/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe
10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel
BEL: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der vorläufigen Frist, Brüssel
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)
07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen
07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)
07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:15 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Evotec, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)
16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin
09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin
09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.
10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.
13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Moderna, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26
08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26
06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille
TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya
16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz
12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day
22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/26
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26
14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26
14:30 USA: Realeinkommen 10/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin
DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin
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