Fed im Fokus, Öl zieht an: Droht nach den Midterms ein US-Angriff auf Iran?

Die Währungshüter stehen vor einem schwierigen Spagat: Im September stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent. Damit näherte sich die Inflation ihrem höchsten Stand seit über drei Jahren. Vor allem höhere Energiekosten infolge des Iran-Kriegs trieben die Preise in die Höhe. Gleichzeitig verlor das Beschäftigungswachstum deutlich an Schwung. Hohe Zinsen verteuern Kredite und bremsen die Wirtschaft, während niedrigere Zinsen den Preisdruck zusätzlich verstärken könnten.

Die US-Notenbank Fed wird ihren Leitzins heute Abend voraussichtlich bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Die große Mehrheit der Ökonomen erwartet nach der Zinserhöhung im September eine Pause. Damals hatte die Fed erstmals seit Juli 2023 die Zinsen wieder angehoben. Die Entscheidung wird um 19 Uhr bekannt gegeben – knapp eine Woche vor den US-Parlamentswahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KfW-Experte Stephan Bales erwartet nach der jüngsten Straffung zunächst eine Verschnaufpause, um eine überhastete Reaktion zu vermeiden. Angesichts der hartnäckigen Inflation könnte beim letzten Zinsentscheid des Jahres allerdings die nächste Anhebung folgen. Christian Scherrmann, der Chefvolkswirt der DWS für die USA, bringt die Unsicherheit auf den Punkt:"Weder Inflation noch Beschäftigung liefern den Notenbankern ein klares Signal."

Thomas Altmann von QC Partners beziffert die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am Abend auf lediglich neun Prozent. Für eine Anhebung im Dezember liege sie dagegen bei 90 Prozent. Ein klares Signal von Kevin Warsh erwartet Altmann dennoch nicht: "Es ist trotzdem nicht davon auszugehen, dass Kevin Warsh diesen Schritt heute explizit verbal vorbereitet."

Die Ölpreise steigen: Huthis melden Angriff auf saudische Raffinerie

Die Ölpreise sind wegen wachsender Sorgen vor einer Ausweitung des Nahostkonflikts gestiegen. Wie CNBC berichtet, verteuerten sich Terminkontrakte auf die Nordseesorte Brent um 1,50 US-Dollar beziehungsweise 1,32 Prozent auf 115,59 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI legte um 1,47 US-Dollar beziehungsweise 1,47 Prozent auf 101,37 US-Dollar je Barrel zu.

Die vom Iran unterstützten Huthis erklärten, die Raffinerie Ras Tanura in Saudi-Arabien mit einer ballistischen Rakete angegriffen zu haben. Diese Meldung schürte die Sorge vor weiteren Störungen der Ölversorgung. Aufgrund der angespannten Lage bleibt ein geopolitischer Risikoaufschlag in den Rohölpreisen enthalten.

US-Präsident Donald Trump erklärte unterdessen, der Krieg mit dem Iran werde zu seinen Bedingungen enden. Eine Einigung müsse sicherstellen, dass Teheran niemals Atomwaffen erhalte. Zuvor hatte Trump sowohl ein Abkommen als auch weitere Militärschläge in Betracht gezogen. Zusätzliche Unsicherheit brachte die Wahl in Israel: Vorläufigen Nachwahlbefragungen zufolge zeichneten sich weder für Benjamin Netanjahu noch für seinen Herausforderer Gadi Eisenkot klare Regierungsmehrheiten ab.

Möglicher Angriff auf den Iran direkt nach den US-Zwischenwahlen?

Laut einem Bericht des US-Senders NPR arbeiten die USA und Israel an Plänen für einen möglichen Angriff auf den Iran Anfang November. Eine mit den Vorbereitungen vertraute Person sagte dem Sender, Washington verstärke seine Truppenpräsenz in der Region. Ein Angriff könnte demnach nach den US-Zwischenwahlen am 3. November erfolgen. Die Vorbereitungen könnten allerdings auch dazu dienen, Teheran zu einer diplomatischen Einigung zu bewegen. Einen ursprünglich für Mitte Oktober geplanten israelischen Angriff habe US-Präsident Donald Trump abgelehnt.

Laut iranischen Staatsmedien erklärte Irans Außenminister Abbas Araghtschi, sein Land sei sowohl für Diplomatie als auch für einen Krieg bereit. Die Revolutionsgarden drohten, bei erneuten Angriffen Rechenzentren und Unterseekabel im Golf ins Visier zu nehmen. Zudem meldeten iranische Staatsmedien Angriffe auf sieben Öltanker in der Straße von Hormus. Vier Schiffe hätten Feuer gefangen, drei weitere seien auf Seeminen gelaufen.

Die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts sind bereits erheblich. So rechnet der Internationale Währungsfonds laut NPR für Irak, Kuwait und Katar in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um jeweils rund 16 Prozent. Auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate befinden sich demnach in einer Rezession. Sollte der Krieg anhalten und die Energieversorgung weiterhin gestört bleiben, könnte der Ölpreis im Jahr 2027 laut dem Fonds im Durchschnitt 130 US-Dollar je Barrel erreichen.

DAX vor Fed-Entscheid und Zahlenflut leicht schwächer erwartet

Nach dem freundlichen Wochenauftakt deutet sich am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas Zurückhaltung an. Der Broker IG Markets taxierte den DAX gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,18 Prozent tiefer auf 25.544 Punkte. Im Mittelpunkt steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Zugleich sorgt die Berichtssaison für zahlreiche Impulse. Aus dem DAX stehen BASF, Deutsche Bank, Mercedes-Benz und Symrise mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Nach US-Börsenschluss folgen Alphabet und Microsoft. Unterstützung für Technologiewerte kommt aus Südkorea: Der Chipkonzern SK Hynix übertraf mit rasantem Wachstum die Erwartungen und trieb den Kospi-Index nach oben.

Trotz des erwarteten leichten Rücksetzers bleibt das Oktoberhoch aus der Vorwoche bei 25.706 Punkten in Reichweite. Auf dem Weg dorthin muss zunächst die 50-Tage-Linie bei aktuell 25.592 Punkten überwunden werden. Sie dient als Orientierung für den mittelfristigen Trend.

Goldpreis fällt wieder

Die Goldkorrektur setzt sich unterdessen offenbar fort. Am Mittwochmorgen notiert der Goldpreis fast ein Prozent im Minus. Derzeit kostet eine Feinunze (31,1 Gramm) 4.028,48 US-Dollar (Stand: 07:41 Uhr MES).

Der Goldpreis war zuletzt unter Druck geraten und zweitweise sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar gefallen.

Steigende Zinsen belasten Gold, da es selbst keine Zinsen abwirft und zudem Lagerungskosten verursacht. Laut dem Handelsblatt sind weitere Gründe Zwangsverkäufe nach den jüngsten Verlusten bei vielen Halbleiter-Aktien. Zudem erhöhe teures Öl den Inflationsdruck und damit die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion