dormakaba wächst organisch um 4,0 % – Ausblick bestätigt
Mit 5,2 % mehr Umsatz startet dormakaba ins Geschäftsjahr 2026/27. Zukäufe und neue Produktionsstandorte stärken den Wachstumskurs – der Jahresausblick bleibt unverändert.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- **Umsatz:** dormakaba erzielte im ersten Quartal 2026/27 einen Nettoumsatz von CHF 702,9 Mio.; das entspricht einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
- **Organisches Wachstum:** Der Umsatz wuchs organisch um 4,0 %, getragen von 1,3 % Volumenwachstum und 2,7 % Preiserhöhungen.
- **Geschäftsbereiche:** Access Solutions verzeichnete robustes Volumenwachstum; Key & Wall Solutions und OEM profitierten von Preisanpassungen aufgrund höherer Rohmaterialkosten.
- **Akquisitionen und Investitionen:** Im Quartal tätigte dormakaba drei Bolt-on-Akquisitionen in Grossbritannien und den USA. Zudem wurden neue Produktionsstandorte in Australien und Bulgarien angekündigt.
- **Auftragsbestand:** Access Solutions verfügt über einen starken Auftragsbestand; das Unternehmen sieht attraktive langfristige Wachstumsperspektiven.
- **Ausblick bestätigt:** Für 2026/27 erwartet dormakaba weiterhin organisches Umsatzwachstum von über 3 %, eine operative EBIT-Marge von über 11 % und eine operative Cashflow-Marge von 10,5–11,5 %.
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