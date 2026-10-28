DWS meldet Rekordzuflüsse: Vermögen und Ergebnis auf Höchstständen
Rekordzuflüsse und höhere Gewinne prägen die ersten neun Monate 2026 bei DWS. Mit einer neuen globalen Marke und einer Übernahme setzt der Vermögensverwalter weitere Akzente.
Foto: Arne Dedert - dpa
- **Rekordzuflüsse:** In den ersten neun Monaten 2026 erzielte DWS insgesamt 66,7 Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse – ein neuer Rekord. Davon entfielen 34,8 Mrd. Euro auf langfristig verwaltete Anlagen ohne Cash-Produkte und Advisory Services.
- **Verwaltetes Vermögen auf Höchststand:** Das gesamte verwaltete Vermögen stieg zum Ende des dritten Quartals auf den Rekordwert von 1.221 Mrd. Euro; das langfristig verwaltete Vermögen erreichte 1.064 Mrd. Euro.
- **Erträge und Gewinne legten zu:** Die Erträge der ersten neun Monate erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 % auf 2,378 Mrd. Euro. Der Vorsteuergewinn stieg um 11 % auf 1,006 Mrd. Euro, das Konzernergebnis um 16 % auf 731 Mio. Euro.
- **Kosten und Effizienz:** Im dritten Quartal sanken die Kosten gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 459 Mio. Euro. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich im Neunmonatszeitraum um 2 Prozentpunkte auf 57,7 %.
- **Passive Produkte als Zuflusstreiber:** Im dritten Quartal verzeichnete das Passive Asset Management Rekordzuflüsse von 15,8 Mrd. Euro; Cash-Produkte trugen weitere 13,9 Mrd. Euro bei.
- **Strategische Schritte und Ausblick:** DWS plant ab November 2026 die Einführung der globalen Marke „Deutsche Asset Management“ und vereinbarte den Erwerb des Immobilienmanagers Peakside Capital Advisors. Die Prognose für 2026 wurde unter der Annahme eines unterstützenden Marktumfelds bestätigt.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz, bei DWS Group ist am 28.10.2026.
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