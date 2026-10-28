🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    DWS meldet Rekordzuflüsse: Vermögen und Ergebnis auf Höchstständen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekordzuflüsse und höhere Gewinne prägen die ersten neun Monate 2026 bei DWS. Mit einer neuen globalen Marke und einer Übernahme setzt der Vermögensverwalter weitere Akzente.

    DWS meldet Rekordzuflüsse: Vermögen und Ergebnis auf Höchstständen
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • **Rekordzuflüsse:** In den ersten neun Monaten 2026 erzielte DWS insgesamt 66,7 Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse – ein neuer Rekord. Davon entfielen 34,8 Mrd. Euro auf langfristig verwaltete Anlagen ohne Cash-Produkte und Advisory Services.
    • **Verwaltetes Vermögen auf Höchststand:** Das gesamte verwaltete Vermögen stieg zum Ende des dritten Quartals auf den Rekordwert von 1.221 Mrd. Euro; das langfristig verwaltete Vermögen erreichte 1.064 Mrd. Euro.
    • **Erträge und Gewinne legten zu:** Die Erträge der ersten neun Monate erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 % auf 2,378 Mrd. Euro. Der Vorsteuergewinn stieg um 11 % auf 1,006 Mrd. Euro, das Konzernergebnis um 16 % auf 731 Mio. Euro.
    • **Kosten und Effizienz:** Im dritten Quartal sanken die Kosten gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 459 Mio. Euro. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich im Neunmonatszeitraum um 2 Prozentpunkte auf 57,7 %.
    • **Passive Produkte als Zuflusstreiber:** Im dritten Quartal verzeichnete das Passive Asset Management Rekordzuflüsse von 15,8 Mrd. Euro; Cash-Produkte trugen weitere 13,9 Mrd. Euro bei.
    • **Strategische Schritte und Ausblick:** DWS plant ab November 2026 die Einführung der globalen Marke „Deutsche Asset Management“ und vereinbarte den Erwerb des Immobilienmanagers Peakside Capital Advisors. Die Prognose für 2026 wurde unter der Annahme eines unterstützenden Marktumfelds bestätigt.

    Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz, bei DWS Group ist am 28.10.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.502,20PKT (+0,75 %).


    DWS Group

    -3,03 %
    +2,67 %
    -7,74 %
    -7,10 %
    +23,74 %
    +147,21 %
    +74,14 %
    +92,36 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100
    DWS Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DWS meldet Rekordzuflüsse: Vermögen und Ergebnis auf Höchstständen Rekordzuflüsse und höhere Gewinne prägen die ersten neun Monate 2026 bei DWS. Mit einer neuen globalen Marke und einer Übernahme setzt der Vermögensverwalter weitere Akzente.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     