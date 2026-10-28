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    DWS sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht

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    Für Sie zusammengefasst
    • DWS sammelte im Sommer 30,9 Milliarden Euro ein
    • Erträge und Gewinn wuchsen schwächer als erwartet
    • DWS peilt 2026 ein Gewinnplus von 10 bis 15 Prozent
    DWS sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Fondsanbieter DWS hat im Sommer überraschend so viel Geld von Anlegern eingesammelt wie nie zuvor in einem Quartal. Unter dem Strich flossen den DWS-Fonds von Juli bis September 30,9 Milliarden Euro an frischem Geld zu, wie die börsennotierte Tochter der Deutschen Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Allerdings legten Erträge und Gewinn im Jahresvergleich bei Weitem nicht so stark zu wie von Analysten im Schnitt erwartet.

    So steigerte DWS die Erträge im Jahresvergleich um vier Prozent auf 784 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn wuchs um zwei Prozent auf 325 Millionen Euro, und der Überschuss legte um fünf Prozent auf 230 Millionen Euro zu. Dabei zehrten die Kosten des Unternehmens einen größeren Teil der Erträge auf: Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verschlechterte sich von 57,7 auf 58,6 Prozent.

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    Allerdings hatte die DWS-Spitze ihre Aktionäre schon darauf vorbereitet, dass die erfolgsabhängigen Erträge der DWS-Fonds in diesem Jahr vor allem im ersten und im vierten Quartal eintreffen dürften. Vorstandschef Stefan Hoops zeigte sich daher darin bestärkt, seine Ziele für 2026 zu erreichen. So soll der Gewinn je Aktie im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent steigen.

    In den ersten neun Monaten legte er bereits um 16 Prozent zu. Nicht ganz am Ziel ist das Unternehmen bisher bei den Kosten: Diese sollen in diesem Jahr nur noch 55 bis 57 Prozent der Erträge aufzehren. In den ersten neun Monaten lag diese Quote mit 57,7 Prozent noch oberhalb dieser Spanne./stw/tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 28,84 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +13,01 %/+47,26 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutsche-Bank-Aktie und mögliche weitere Rückgänge auf 24 bis 25 Euro. Ein Anleger erwägt einen Wiedereinstieg bei etwa 25 Euro, hält den aktuellen Kurs angesichts globaler Risiken aber für unattraktiv. Daneben werden die Bewertung der Bank und die Verlässlichkeit von Kursprognosen hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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