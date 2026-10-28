UmweltBank im dritten Quartal 2026 mit verbesserter Profitabilität und starkem Kreditneugeschäft

Die UmweltBank hat allein im dritten Quartal 2026 ein Ergebnis vor Steuern von 3,1 Mio. Euro erzielt und lag damit deutlich über den Ergebnisbeiträgen der beiden Vorquartale (Q1 2026: 0,2 Mio. Euro; Q2 2026: 1,9 Mio. Euro). Unter dem Strich verzeichnete die Bank somit nach den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis vor Steuern von 5,3 Mio. Euro. "Nachdem das Vorjahr noch stark von Sondereffekten geprägt war, machen wir 2026 deutliche Fortschritte bei der operativen Profitabilisierung der UmweltBank und haben im dritten Quartal Monat für Monat ein positives Ergebnis vor Steuern von rund 1 Mio. Euro erzielt", kommentiert Dietmar von Blücher, Sprecher des Vorstands der UmweltBank.

Das Privatkundengeschäft entwickelte sich im dritten Quartal 2026 trotz des merklich gestiegenen Wettbewerbs stabil. So lag die Kundenzahl mit rund 194.000 auf dem Niveau der beiden Vorquartale. Per 30. September 2026 lagen die Privatkundeneinlagen bei 3,7 Mrd. Euro, nach 4,3 Mrd. Euro zum Jahresende 2025. Der Rückgang ist überwiegend auf auslaufende Sonderkonditionen bei Tagesgeldkonten zurückzuführen. Erfreulich ist weiterhin die hohe Nachfrage nach dem Girokonto der UmweltBank. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte die Zahl der Konten von 1.700 auf nun über 10.000 gesteigert werden.

Das Kundendepotvolumen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um rund 50 Mio. Euro, von 556 Mio. Euro auf 605 Mio. Euro. Im gleichen Zeitraum legte das Volumen der hauseigenen aktiven Fonds und ETFs von rd. 290 Mio. Euro um 24 % auf rd. 361 Mio. Zu diesem Anstieg trugen auch die drei Ende Juli 2026 gelisteten Europa-ETFs (Artikel-9-Produkt gemäß SFDR) bei. Mit den neuen ETFs können Anlegerinnen und Anleger gezielt in Aktien (ISIN: LU3401048544), Staatsanleihen (ISIN: LU3401048460) und Unternehmensanleihen (ISIN: LU3401048387) im europäischen Raum investieren. Das deutlich erweiterte Spektrum an Artikel-9-Fonds bildet die Basis für die Einführung des ab 1. Januar 2027 geplanten Altersvorsorgedepots sowie die für das Frühjahr 2027 geplante Vermögensverwaltung.