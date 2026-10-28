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    Robinhood stürzt nach Zahlen ab – Krypto-Umsatz halbiert

    Trotz Rekordumsatz

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    Robinhood enttäuscht mit seinen Quartalszahlen und schickt die Aktie auf Talfahrt. Besonders das schwache Kryptogeschäft belastet.

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    Trotz Rekordumsatz - Robinhood stürzt nach Zahlen ab – Krypto-Umsatz halbiert
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - STRMX

    Der US-Onlinebroker Robinhood hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Während der Gesamtumsatz auf einen Rekordwert stieg, brachen die Einnahmen aus dem Kryptogeschäft um mehr als die Hälfte ein. Die Anleger reagierten enttäuscht. Die Robinhood-Aktie stürzte im nachbörslichen Handel um 7,63 Prozent auf 87,34 US-Dollar ab.

    Krypto-Umsatz bricht um 55 Prozent ein

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    Das Geschäft mit Kryptowährungen entwickelte sich im dritten Quartal deutlich schwächer als im Vorjahr. Die Transaktionserlöse sanken um 55 Prozent von 267 Millionen auf 120 Millionen US-Dollar. Immerhin übertraf Robinhood damit die Erwartungen der Wall Street, die lediglich mit 114,1 Millionen US-Dollar gerechnet hatte.

    Der Anteil des Kryptogeschäfts am Gesamtumsatz schrumpfte damit von 21 Prozent im Vorjahresquartal auf nur noch 8,4 Prozent.

    Hauptgrund war die deutlich geringere Handelsaktivität. Das gesamte Krypto-Handelsvolumen ging gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent auf 50 Milliarden US-Dollar zurück. Über die Robinhood-App wurden Kryptowährungen im Wert von 21 Milliarden US-Dollar gehandelt, ein Rückgang um 48 Prozent. Bei der übernommenen Kryptobörse Bitstamp sank das Handelsvolumen um 28 Prozent auf 29 Milliarden US-Dollar.

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    Rekordumsatz reicht nicht aus

    Trotz der Schwäche im Kryptogeschäft steigerte Robinhood seinen Gesamtumsatz um zwölf Prozent auf den Rekordwert von 1,424 Milliarden US-Dollar.

    Beim Gewinn blieb der Onlinebroker jedoch hinter den Prognosen zurück. Der Gewinn je Aktie sank von 61 auf 51 US-Cent, während Analysten laut LSEG mit 56 Cent gerechnet hatten.

    Der Nettogewinn verringerte sich um 14 Prozent von 556 Millionen auf 476 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die operativen Kosten um 16 Prozent auf 739 Millionen US-Dollar.

    Auch die transaktionsabhängigen Erlöse enttäuschten. Zwar legten diese um 19 Prozent auf 867 Millionen US-Dollar zu, verfehlten jedoch die Markterwartungen von 879 Millionen US-Dollar.

    Prognosemärkte werden zum Wachstumstreiber

    Abseits des Kryptogeschäfts verzeichnete Robinhood dagegen kräftige Zuwächse.

    Die Erlöse aus dem Optionshandel stiegen um 31 Prozent auf 399 Millionen US-Dollar. Im Aktienhandel legten die Einnahmen sogar um 41 Prozent auf 121 Millionen US-Dollar zu.

    Noch stärker wuchs das Geschäft mit Prognosemärkten. Die Erlöse aus Ereigniskontrakten vervielfachten sich gegenüber dem Vorjahr auf 173 Millionen US-Dollar. Insgesamt wurden 16,4 Milliarden Kontrakte gehandelt, mehr als siebenmal so viele wie im Vorjahresquartal.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 94,56USD auf Nasdaq (28. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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