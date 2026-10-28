Palfinger schärft Portfolio: Mehr Fokus und Resilienz im Q3 2026
Mehr Umsatz, weniger Ertrag: PALFINGER setzt auf höhere Einsparungen und einen Spartenverkauf. Ein Großauftrag aus Nordamerika sorgt zugleich für Rückenwind.
- In den ersten drei Quartalen 2026 stieg der Umsatz um 3,9 % auf 1.616,7 Mio. EUR; das EBIT sank um 5,8 % auf 120,7 Mio. EUR, die EBIT-Marge von 8,2 % auf 7,5 %.
- Das Konzernergebnis betrug minus 61,5 Mio. EUR. Belastend wirkten unter anderem eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung russischer Vermögenswerte von rund 135 Mio. EUR sowie Bewertungseffekte zum geplanten Verkauf des Tail-&-Passenger-Lift-Geschäfts.
- PALFINGER erhöht sein Effizienzprogramm: Bis 2028 sollen Einsparungen von 50 Mio. EUR erreicht werden, davon 25 Mio. EUR bereits ab 2027.
- Der Verkauf des Tail-&-Passenger-Lift-Geschäfts an einen strategischen Investor wurde rechtsverbindlich vereinbart; der Abschluss wird Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet und steht noch unter Bedingungen und Genehmigung.
- Für 2026 erwartet PALFINGER einen Umsatz leicht über und ein EBIT leicht unter dem Vorjahreswert. Das Umsatzziel für 2030 wurde auf 2,8 Mrd. EUR angepasst.
- Die langfristigen Ziele bleiben bei 12 % EBIT-Marge und 15 % ROCE. In Nordamerika erhielt PALFINGER zudem einen Auftrag über 32 Mio. USD für Mitnahmestapler, Ladekrane und Service.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 28.10.2026.
Der Kurs von Palfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,10EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
-0,18 %
-0,37 %
-8,85 %
-18,59 %
-17,34 %
+26,11 %
-26,89 %
-0,73 %
+194,02 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte