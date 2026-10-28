BASF hebt erneut Ergebnisprognose 2026 an - Quartal besser als erwartet
- Starkes drittes Quartal macht BASF optimistischer
- BASF hebt 2026 das Ebitda-Ziel auf 7,4–7,8 Mrd Euro
- Umsatz und operatives Ergebnis steigen, Gewinn fällt
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wird nach einem besser als erwarteten dritten Quartal noch einmal optimistischer für das Gesamtjahr. Für 2026 peilt BASF nun ein um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern überraschend am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte der Vorstand um Markus Kamieth 6,9 Milliarden bis 7,7 Milliarden Euro im Visier - nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechneten im Schnitt mit einem Anstieg auf 7,6 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Bereits im Sommer hatte BASF das Ergebnisziel angehoben.
Im dritten Quartal betrug das operative Ergebnis 1,64 Milliarden Euro und übertraf damit deutlich die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte BASF hier 1,43 Milliarden Euro ausgewiesen. Zum Zuwachs beigetragen habe der deutliche Ergebnisanstieg im Kerngeschäft, hieß es. Der Umsatz legte im Quartal wegen höherer Preise und Mengen um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unter anderem wegen Restrukturierungskosten um knapp 10 Prozent auf 155 Millionen Euro zurück.
Derweil soll der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) im laufenden Jahr weiterhin zwischen 1,5 und 2,3 Milliarden Euro betragen, nach rund 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechnen im Mittel bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 51,99 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33EUR. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+16,78 % bedeutet.
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-evonik-prueft-milliardenschweren-zukauf-in-den-usa/100264034.html
der Daumen nach unten fehlt hier leider
"BASF verlagert die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf emissionsarme Technologien"
Bitte nicht auch noch BASF. In den letzten Jahren erschienen sie mir sympathisch. Die EU und Deutschlands Politikelite drehten komplett durch mit ihrem Klimawahnsinn und BASF sagte, wir investieren in Deutschland in keine Neuanlagen mehr. So muss es sein.
Da graut mir jetzt. Sympathischer wäre doch eine Investition in einige Braunkohlekraftwerke. Oder will nun auch das BASF-Management in Miniröckchen mit Regenbogenfähnchen im Arsch durch Ludwigshafen turnen? Also bitte "emissionsarme Technologien" sein lassen.