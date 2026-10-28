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    Mercedes macht nach schwachem Vorjahresquartal mehr Gewinn

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    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Gewinn steigt im Quartal um 28 Prozent
    • Schwächere China-Geschäfte trüben den Ausblick
    • Absatz sinkt, E-Auto-Verkäufe steigen kräftig
    Mercedes macht nach schwachem Vorjahresquartal mehr Gewinn
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Gewinn von Mercedes-Benz ist im dritten Quartal um rund 28 Prozent gestiegen. Von Juli bis September wuchs das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,19 Milliarden Euro auf rund 1,52 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Allerdings kommen die Schwaben von einem niedrigen Niveau. Im Vorjahreszeitraum hatten unter anderem hohe Sonderbelastungen für einen Stellenabbau den Gewinn belastet.

    Dennoch haben sich die Aussichten im Tagesgeschäft eingetrübt: Am Dienstag hatte Mercedes seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Neben einem zunehmend schwierigen Umfeld in China erwartet der Konzern höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern im Konzern dürfte demnach 2026 nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen statt deutlich darüber.

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    Der Umsatz sank im dritten Quartal um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern erzielte Mercedes wie bereits bekannt ein Ergebnis (Ebit) von 1,77 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor mit 750 Millionen Euro.

    Absatzrückgang im dritten Quartal

    In den drei Monaten bis Ende September hatte Mercedes vor allem wegen der schlechteren Geschäfte in China erneut weniger Autos verkauft. In dem stark umkämpften Markt ging der Absatz um fast ein Drittel (31 Prozent) zurück. Insgesamt lag der Absatz lag bei 407.200 Pkw, was einem Rückgang von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Außerhalb Chinas legte der Absatz gegenüber dem Vorjahresquartal um ein Prozent zu.

    Positiv entwickelten sich zuletzt die E-Auto-Verkäufe. So stieg der Absatz von batterieelektrischen Pkw im dritten Quartal um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rwi/men

    Mercedes-Benz Group

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 40,01 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,50 %/+75,80 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Absatz- und Margendruck bei Mercedes-Benz durch chinesische Konkurrenz, besonders in China. Diskutiert werden hohe Kosten des Stellenabbaus und Risiken für Cashflow, Dividenden und Aktienrückkäufe. Dem stehen Hoffnungen auf bessere Verkäufe außerhalb Chinas, vor allem bei Elektroautos, sowie geringere Lohnsteigerungen gegenüber. Ein Anleger setzt mit Call-Optionen auf steigende Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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