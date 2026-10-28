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    Etwas mehr Frauen in Top-Etagen der Dax-Konzerne

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    Für Sie zusammengefasst
    • Frauenanteil im Dax steigt auf 28,5 Prozent
    • Autoindustrie bleibt bei Frauen im Vorstand zurück
    • MDax und SDax bleiben beim Frauenanteil weit zurück
    Etwas mehr Frauen in Top-Etagen der Dax-Konzerne
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach zwei Jahren Stillstand kommen die größten Börsenunternehmen Deutschlands beim Frauenanteil in Spitzenpositionen wieder ein wenig voran. In den Vorständen der 40 im Deutschen Aktienindex Dax notierten Unternehmen liege der Frauenteil jetzt bei 28,5 Prozent und damit um 2,8 Prozentpunkte höher als vor rund einem Jahr, wie aus einem Bericht der gemeinnützigen deutsch-schwedischen AllBright Stiftung hervorgeht. Allerdings hinken die Autoindustrie sowie die mittleren und kleineren Börsenunternehmen deutlich hinterher.

    Für den Bericht nahm die AllBright-Stiftung den Frauenanteil in den Top-Etagen führender Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden sowie in den USA unter die Lupe. Am 1. September 2026 hatte demnach jedes vierte Dax-Unternehmen einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent im Vorstand - die Stiftung sieht bei dieser Quote ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern.

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    Dax-Konzerne holen etwas auf

    Sowohl in Großbritannien (34,6 Prozent), Frankreich (31,5 Prozent) und den USA (30,7 Prozent) sei der Frauenanteil im Top-Management der jeweils 40 größten Unternehmen zwar noch immer teils deutlich höher als bei den Dax-Unternehmen, hieß es. Erstmals aber sei das Wachstum bei den deutschen Firmen größer gewesen als in den Unternehmen der anderen Länder, sodass die deutschen Konzerne etwas aufholen könnten.

    Bessere Rahmenbedingungen gefordert

    Ob man schon vom Beginn eines neuen Aufschwungs beim Frauenanteil in den Unternehmensspitzen sprechen könne, sei nicht sicher, erklärten die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer der AllBright Stiftung, Wiebke Ankersen und Christian Berg. "Sicher ist aber: Die Vorstände der Dax-Konzerne können in acht Jahren paritätisch aufgestellt sein - wenn es gewollt ist." Dazu müssten die Aufsichtsräte jetzt die richtigen Prioritäten setzen und die Modernisierung der Führung ebenso ernst nehmen wie andere drängende Themen. Zudem brauche es geeignete steuerliche Anreize, eine paritätisch aufgeteilte Elternzeit und einen massiven Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen.

    Autoindustrie als "Bremsklotz"

    Als "Bremsklotz" unter den Dax-Konzernen beim Thema Frauen in Top-Positionen erwiesen sich dem Bericht zufolge die deutschen Autohersteller: Sowohl BMW als auch Mercedes-Benz und Volkswagen hätten nur je eine Frau in ihren mit sieben beziehungsweise acht Mitgliedern sehr großen Vorstandsteams. Auch bei den beiden nicht im Dax notierten Branchenunternehmen Porsche und Traton sitze nur je eine Frau im Vorstand. Als Positiv-Ausnahme verweist die AllBright Stiftung dagegen auf Daimler Truck mit einer weiblichen Vorstandsvorsitzenden und mittlerweile drei Frauen in der obersten Führungsebene.

    Mittlere und kleinere Börsen-Unternehmen hinken hinterher

    Dagegen liege der Frauenanteil auf Top-Positionen bei den 50 mittelgroßen börsennotierten Unternehmen im MDax lediglich bei 19,1 Prozent, und bei den 70 im SDax gelisteten Firmen sei der Anteil mit 14 Prozent nicht einmal halb so hoch wie bei den 40 Dax-Konzernen. Von den insgesamt 58 börsennotierten deutschen Unternehmen, die noch immer keine Frau im obersten Führungsteam haben, seien 57 in MDax oder SDax notiert, hieß es./csc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 57,04 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,57 %/+75,90 % bedeutet.





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