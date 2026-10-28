Santander steigert Gewinn im laufenden Geschäft deutlich

moin & danke fuer die beitraege

und vielleicht zur ergaenzung :





Nach den offiziellen Mitteilungen von Santander vom 20. August 2026 (dem Closing-Tag) gilt:

John Ciulla (bisher CEO von Webster) ist jetzt CEO von Santander Bank, N.A. Christiana Riley bleibt CEO von Santander US und Country Head für die USA. Luis Massiani (bisher President & COO von Webster) ist COO von Santander US und Santander Bank.

Christiana Riley halte ich für eine sehr kompetente und erfahrene Führungskraft – mit einem klaren Profil.

Kurzer Hintergrund

Lange Karriere bei der Deutschen Bank (17 Jahre), zuletzt als CEO Americas und Vorstandsmitglied. Dort war sie stark in Strategie, Restrukturierung und dem Umbau des US-Geschäfts involviert – also genau in den Bereichen, die bei großen Banken oft heikel sind. 2023 zu Santander gewechselt als Regional Head North America, inzwischen CEO von Santander US / Country Head USA.

Was für sie spricht

Sie hat nachweislich Erfahrung mit komplexen Transformationen und regulatorischen Themen (Deutsche Bank war in ihrer Zeit kein einfaches Umfeld).

Bei Santander scheint sie den Auftrag zu haben, das US-Geschäft profitabler und skalierbarer zu machen – und die Webster-Übernahme ist genau so ein großes Integrationsprojekt, bei dem man jemanden mit Restrukturierungs- und Integrationserfahrung braucht.

Sie wird in der Branche relativ positiv wahrgenommen (u. a. in Listen wie „Most Powerful Women to Watch“).





Mögliche Fragezeichen

Manche Beobachter fragen sich, ob ihre Stärken eher im „Fixen und Straffen“ liegen als im aggressiven organischen Wachstum (z. B. im Auto-Lending-Bereich, der für Santander US wichtig ist). Die Webster-Integration wird der echte Lackmustest: Ob sie und John Ciulla das Zusammenspiel hinbekommen und die versprochenen Synergien und die höheren Returns (Richtung 18 % RoTE) tatsächlich liefern.

Mein Eindruck insgesamt: Solide, unaufgeregte, erfahrene Bankerin mit internationaler Prägung. Kein „Star-CEO“-Typ, der laut auftritt, sondern eher die ruhige, strukturierte Variante. Für die aktuelle Phase bei Santander US (Integration + Profitabilitätssteigerung) wirkt das Profil passend.



