Straumann Holding: Wachstum steigt auf 9,2% – 2026-Ausblick bestätigt
Straumann bleibt auf Wachstumskurs: Starke Implantatmarken und digitale Innovationen treiben den Umsatz an. Nach einem soliden dritten Quartal bestätigt der Konzern seine Jahresziele.
Foto: adobe.stock.com
- Im dritten Quartal 2026 erzielte Straumann CHF 667,1 Mio. Umsatz – ein organisches Wachstum von 9,2 %. In den ersten neun Monaten betrug der Umsatz CHF 2,05 Mrd. (+8,3 % organisch).
- EMEA und APAC wuchsen im dritten Quartal organisch jeweils zweistellig (10,5 % bzw. 10,3 %); Nordamerika legte um 7,5 % und Lateinamerika um 6,5 % zu.
- iEXCEL gewann weiter Marktanteile in der Premiumimplantologie; auch Neodent und digitale Lösungen stützten das Wachstum.
- Neue digitale Angebote wie SIRIOS APS und der Straumann F.A.S.T.-Full-Arch-Workflow sollen Ganzkieferbehandlungen effizienter machen und die Rentabilität von Zahnarztpraxen steigern.
- Straumann AXS hat mehr als 20.000 aktive Nutzer. AXS-Kunden weisen laut ersten Analysen schnelleres Umsatzwachstum und höhere Nachbestellraten auf.
- Der Ausblick für 2026 bleibt unverändert: hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum und eine Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um rund 140–170 Basispunkte bei konstanten Wechselkursen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Straumann Holding ist am 28.10.2026.
Der Kurs von Straumann Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
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16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 106,05EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.
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