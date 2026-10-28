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    Deutsche Bank auch im dritten Quartal mit Milliardengewinn

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank erzielt dritten Rekordgewinn
    • Vorsteuergewinn steigt um acht Prozent auf 2,6 Mrd
    • Erträge 2026 sollen 33 Milliarden Euro übertreffen
    Deutsche Bank auch im dritten Quartal mit Milliardengewinn
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat ihre Rekordjagd mit einem weiteren Milliardengewinn im dritten Quartal fortgesetzt. Der Vorsteuergewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie Deutschlands größtes Geldinstitut in Frankfurt mitteilte.

    "Wir freuen uns, dass wir bereits das dritte Quartal in Folge einen Rekordgewinn erzielen konnten", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. Damit sei die Bank auf einem guten Weg, die Ziele für 2026 zu erreichen. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - sollen nun den Wert von rund 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2026 sogar noch übertreffen.

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    "Gleichzeitig bestärkt uns die Entwicklung in unserer Zuversicht, dass wir unser Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent für 2028 übertreffen können", sagte Sewing. Im dritten Quartal lag sie bei 10,6 Prozent. Diese Rendite zeigt, wie effizient Banken Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen./ben/stw/stk

    Deutsche Bank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 28,71 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +13,21 %/+47,51 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutsche-Bank-Aktie und mögliche weitere Rückgänge auf 24 bis 25 Euro. Ein Anleger erwägt einen Wiedereinstieg bei etwa 25 Euro, hält den aktuellen Kurs angesichts globaler Risiken aber für unattraktiv. Daneben werden die Bewertung der Bank und die Verlässlichkeit von Kursprognosen hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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