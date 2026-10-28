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    Santander steigert Gewinn im laufenden Geschäft deutlich

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bereinigter Gewinn steigt um fast ein Fünftel
    • Webster-Übernahme stärkt Santanders Ergebnis
    • Erträge steigen um zwölf Prozent auf 16 Milliarden Euro
    Santander steigert Gewinn im laufenden Geschäft deutlich
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal unter anderem dank der Übernahme der US-Bank Webster im laufenden Geschäft deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende September um fast ein Fünftel auf 3,85 Milliarden Euro geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Madrid mit. Wegen akquisitionsbedingter Einmalkosten ging der Gewinn unter dem Strich leicht auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis entspricht den Erwartungen der Experten.

    Die Erträge stiegen um zwölf Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro. Die Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf um zwölf Prozent zu und damit etwas stärker als der Branchenindex Stoxx 600 Banks . Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 160 Milliarden Euro ist Santander die wertvollste Bank der Eurozone./zb/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 11,33 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Banco Santander Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +5,73 %/+23,35 % bedeutet.





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