JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 49,80EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00 € , was eine Steigerung von +67,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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