SK Hynix übertrifft alle Erwartungen – Aktie steigt zweistellig

Noch deutlicher fiel die Gewinnentwicklung aus. Das operative Ergebnis schoss um 632,1 Prozent auf den Rekordwert von 83,33 Billionen Won (62,81 Milliarden US-Dollar) nach oben und übertraf damit die Analystenprognose von 76,72 Billionen Won (57,83 Milliarden US-Dollar) deutlich.

Im dritten Quartal erzielte SK Hynix einen Umsatz von 104,62 Billionen südkoreanischen Won (78,86 Milliarden US-Dollar). Das entspricht einem Anstieg von 327,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten laut LSEG lediglich 98,34 Billionen Won erwartet.

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Auch gegenüber dem Vorquartal beschleunigte sich das Wachstum. Während der Umsatz um 31,9 Prozent zulegte, stieg der operative Gewinn um 37,6 Prozent. Die operative Gewinnmarge erreichte damit außergewöhnliche 80 Prozent.

Die Börse reagierte begeistert auf die Zahlen. Die SK-Hynix-Aktie schloss den südkoreanischen Handel mit einem Kursplus von 10,44 Prozent. Auch der Konkurrent Samsung Electronics profitierte von der Rallye und schloss 9,01 Prozent im Plus. Der Leitindex Kospi stieg um 6,63 Prozent.

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Sk Hynix kündigt Milliarden für Anleger an

SK Hynix will seinen Aktionären außerdem im laufenden Jahr insgesamt rund 100 Billionen Won (etwa 75 Milliarden US-Dollar) über Dividenden und Aktienrückkäufe zugutekommen lassen.

Davon sollen mindestens 30 Billionen Won als Dividenden ausgeschüttet werden. Weitere mindestens 60 Billionen Won entfallen auf Aktienrückkäufe und deren Einziehung.

Für das dritte Quartal genehmigte der Verwaltungsrat außerdem eine Dividende von 14 Billionen Won. Darin enthalten ist eine Sonderausschüttung, die aus Gewinnen der Beteiligung am japanischen Speicherchiphersteller Kioxia finanziert wird.

Zusätzlich beschloss SK Hynix weitere Aktienrückkäufe im Umfang von 20 Billionen Won. Die Hälfte der zurückgekauften Aktien soll eingezogen werden, während die übrigen Anteile für Mitarbeitervergütungen vorgesehen sind.

Nvidia und KI-Boom treiben Nachfrage

Hinter den außergewöhnlichen Geschäftszahlen steht vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz. Als wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) für Nvidia gehört SK Hynix zu den größten Profiteuren der weltweiten Investitionen in KI-Rechenzentren.

Gleichzeitig profitiert SK Hynix von steigenden Speicherpreisen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für DRAM-Chips erhöhten sich gegenüber dem Vorquartal um knapp 30 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



