BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen werden, wie er am Mittwoch schrieb. Aufgrund gestiegener Schätzungen und einer höherer Branchenbewertung hob er sein Kursziel an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 144,0EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 160,00 € , was eine Steigerung von +11,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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