BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen werden, wie er am Mittwoch schrieb. Aufgrund gestiegener Schätzungen und einer höherer Branchenbewertung hob er sein Kursziel an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 144,0EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte