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    Studierende setzen bei Jobsuche auf Sicherheit

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    Für Sie zusammengefasst
    • Sicherheit ist für Studierende das wichtigste Jobkriterium
    • Sicherheit steigt um zehn Punkte, Gehalt bleibt Zweiter
    • Schwache Wirtschaft senkt Zahl der Einstiegsstellen
    Studierende setzen bei Jobsuche auf Sicherheit
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein sicherer Arbeitsplatz ist nach einer Umfrage für Studierende zum wichtigsten Punkt bei der Jobsuche geworden. 52 Prozent der Befragten wählten das Kriterium in einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY, das sind 10 Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Damals waren Gehalt und mögliche Gehaltssteigerung das Top-Kriterium, es liegt nun nur noch an zweiter Stelle. Über die Umfrage berichteten zuvor die Funke-Medien.

    Deutlich gesunken ist auch der Anteil derer, denen die Vereinbarkeit des Privatlebens mit dem Beruf wichtig ist - von 38 auf 26 Prozent. Weniger bedeutsam sind nach der Umfrage inzwischen auch Aspekte wie flache Hierarchien und die Möglichkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichen Arbeiten.

    EY-Experte Jan-Rainer Hinz bemerkte: "Sicherheit steht beim Berufseinstieg ganz oben." Grund sei, dass die Wirtschaft seit Jahren schwächele. Unternehmen hielten sich mit Neueinstellungen zurück, es gebe spürbar weniger Einstiegsstellen. "Wer so startet, schaut zuerst darauf, ob die Stelle hält - und erst dann aufs Gehalt." EY empfahl Absolventen gleichwohl, nicht nur auf Sicherheit zu setzen - sonst verpassten sie womöglich Chancen.

    Das Unternehmen ließ im Frühjahr 2026 mehr als 2.000 Studierende befragen. Die Online-Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ./bf/DP/nas






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