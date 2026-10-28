Der konsolidierte Nettogewinn steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 % auf 17,2 Mrd. AED

Der konsolidierte Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2026 belief sich auf 57,6 Mrd. AED , was einem Anstieg von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht

Der konsolidierte Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2026 belief sich auf 17,2 Mrd. AED , was einem Anstieg von 45,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht

Die Abonnentenzahl der Gruppe erreichte 254,8 Millionen

Die Gruppe feiert ihr 50-jähriges Bestehen und führt den Namen Etisalat in eine neue Ära des Wachstums

ABU DHABI, VAE, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Etisalat gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt und meldete einen konsolidierten Umsatz von 19,5 Mrd. AED, was einem Wachstum von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der konsolidierte Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2026 belief sich auf 57,6 Mrd. AED, was einem Anstieg von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der konsolidierte Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 11,2 Milliarden, während der konsolidierte Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2026 17,2 Milliarden AED erreichte – ein Anstieg um 45,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum –, gestützt durch anhaltende Fortschritte beim Aufbau höherwertiger Kompetenzen in den Bereichen Konnektivität, staatliche digitale Infrastruktur und KI sowie durch ein diszipliniertes Portfoliomanagement.

Im dritten Quartal stieg das EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent und erreichte 9,0 Milliarden AED bei einer Marge von 46,1 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erreichte das EBITDA 26,7 Mrd. AED, was einem Wachstum von 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, bei einer Marge von 46,4 Prozent.

Die Gesamtabonnentenzahl von Etisalat erreichte im dritten Quartal 2026 254,8 Millionen, was einem Wachstum von 29,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In den VAE stieg die Abonentenzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 16,5 Millionen, was auf die starke Nachfrage nach fortschrittlichen digitalen Diensten und intelligenter Konnektivität zurückzuführen ist.