RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1375 auf 1325 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen passte Benjamin Toms seine Erwartungen am Dienstag an. Er senkte seine Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2027./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:45 / EDT
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Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 15,70EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
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